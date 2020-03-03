Survivor kim elendi? Gecenin en çok araştırılan sorularından biri oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da her Salı eleme heyecanı yaşanıyor. Bu hafta dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasına giren üç kişiden biri yarışmaya veda etti.

ACUN ILICALI'DAN SURVİVOR HAYRANLARINA MÜJDE!

Survivor 2020'nin yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, ada konseyinde Survivor hayranlarını sevindiren bir haberi duyurdu. Ilıcalı, "Bundan sonra haftada bir Türkiye'den bir Survivor izleyicisi parkurlarda yarışacak" dedi.

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın bu akşamki bölümünde eleme öncesi yarışmacılar iletişim ödülü için yarıştı. Zorlu parkur sonucunda yarışı kazanan 10'a 6 ünlüler oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımında ilk eleme potasına Derya girmişti. Halk oylamasında en yüksek oyu alan Ersin ve Barış'tan iki isim daha geldi. İlk eleme adayı olan Derya'nın ardından ikinci ve üçüncü eleme adayı da İrem ve Sercan oldu. Halk oylamasında ise en düşük oyu alan yarışmacı ise