Survivor kim elendi? sorusu bu akşam yapılan ada konseyinin ardından yanıt buldu. Survivor'ın ekranlara gelen son bölümünde yarışmacılar hem sembol ödülü için hem de araba ödülü için ter döktü. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Türk takımında ise eleme heyecanı vardı. Yarışmalar sonunda ada konseyine giden Türk yarışmacılardan elenen isim belli oldu. İşte 9 Nisan Survivor'da yaşananlar...

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor Türkiye Yunanistan kırk ikinci bölümde gerçekleşen ada konseyinde siyah takımda bulunan Türk yarışmacılar ilk eleme adaylarını belirlemişti. Yapılan oylama sonucunda Sude ilk eleme adayı olmuştu.

Siyah takımda bulunan Yunan yarışmacılar ikinci eleme adayı için Melisa'yı seçtiler.

SUDE'NİN GÖZYAŞLARI

Survivor Türkiye Yunanistan siyah takımda Melisa ile Sude arasında sesler yükseldi. Bu tartışmanın ardından Sude Yusuf'la tartıştı. Sude'nin arkasından kukla diyen Yusuf'a Sude tepki gösterdi. Asıl kuklanın Atakan olduğunu söyledi...

EMRE'DEN HİKMET'E GÖZDAĞI

Survivor Türkiye Yunanistan'da Emre Hikmet'e gözdağı verdi. Sembol oyununda karşı karşıya geldiği Hikmet'in elini sıkmadığını söyleyen Emre tavrını ortayarak "Sen deliysen, ben zırdeliyim. Haydi hodri meydan Hikmet" diyerek çıkıştı.



SURVIVOR SEMBOL OYUNU KİM KAZANDI

Survivor'da yarışmacılar sembol oyunu için kıyasıya mücadele ettiler. Atışlarda başarılı olan yarışmacılar sembol oyununu kazandılar. Bu hafta Survivor Sembol oyunu kazananı erkeklerde Hikmet, kadınlarda ise Sabriye oldu.

SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan araba oyununda mücadele eden siyah ve beyaz takım yarışmacıları araba ödülünü kazanmak için rakamların yazılı olduğu panodaki renkleri bilmek için tahmin yürüttüler.

Final etabında araba ödülü için Kyrikos ve Nikos yarıştı. En iyi tahmini yapan yarışmacı Kyrikos oldu ve araba ödülünün sahibi oldu.

SURVIVOR'DA ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Survivor'da kim elendi? Sorusunun cevabı belli oldu. Survivor'da dokunulmazlık ödülü kaybeden Türk takımından bir kişi elendi. Eleme potasında ise Sude ve Melisa vardı. Halk oylamasında en düşük oyu alıp yarışmaya veda eden kişi ise, Melisa oldu.