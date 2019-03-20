Survivor kim elendi? Bu hafta Survivor'dan kim gitti? soruları dün akşamki bölümle yanıt buldu. Eleme heyecanı öncesinde ise iki takım ödül oyununda ter döktü. Önceki gün verilen araba ödülünün yankıları ise sürüyor. Acun Ilıcalı araba ödülüyle ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Survivor 2019 son bölümünde yaşanan detaylar haberimizde.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta elenen yarışmacı büyük bir şaşkınlık yarattı. Ada konseyinden eleme adayı olarak; yarışmacıların oylamasında Atakan'ın, bireysel dokunulmazlığı kazan Büşra, Hakan'ın, adada yaşadıkları gerilimle sık sık gündeme gelen ve bireysel dokunulmazlığı kazanan Yusuf, Bora'nın ismini vermişti. Dün akşam yapılan halk oylaması sonunda Survivor'dan elenen yarışmacı HAKANoldu. Hakan Kanık, elenen ismin kendisi olduğu açıklanınca, "Kanıtlamam gereken çok şey var demiştim. Ama gerçekten çok erken bir veda oldu. Burada birçok şey öğrendim. Büşra'ya iki çift lafım var; Benim gitmeyeceğimi söyleyerek adımı verdiğini söylemişti. Ben gittim. Büşra'yı vicdanıyla baş başa bırakıyorum" diyerek arkadaşlarıyla vedalaştı.

ACUN ILICALI'DAN ARABA ÖDÜLÜ AÇIKLAMASI

Programın sunucusu Acun Ilıcalı, yarışmacılarına müjde niteliğinde bir haber verdi. Bundan sonra her hafta araba ödülü olacağını ve toplamda 10 tane araba dağıtacaklarını söyledi.

SURVİVOR'DA YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ilk oyun yemek ödülüydü. İki takım yemek ödülü için kıyasıya mücadele etti. Yarışma sırasında Seda, ekip arkadaşının yanlış yönlendirmesine sert tepki gösterdi. Mücadeleyi ise, 9'a 10 Yunan takımı kazandı.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI