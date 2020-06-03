Survivor'ın 95. bölümünde eleme heyecanı yaşanıyor. Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımları dört dokunulmazlık oyununun sonucunda haftanın eleme adayları belli oldu. Peki, Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte TV8 Survivor 95. bölüm detayları



SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor 95. yeni bölümünde bu akşam ada konseyine SMS sonuçlarının ardından elenen yarışmacı belli oldu. Eleme adayı olan Yunus Emre, Elif, Aycan ve Sercan arasında yapılan halk oylamasında en düşük oyu alan yarışmacı AYCAN oldu

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da günün ilk oyunu iletişim ödülü içindi. Ünlüler ve Gönüllüler aileleriyle telefonda konuşabilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışı kazanan ise Ünlüler oldu.

SURVİVOR'DA YENİ DÖNEM!

Acun Ilıcalı, yarından itibaren Survivor'da yeni bir dönem olacağını belirtti. Ilıcalı, " 10 yarışmacı bireysel olarak parkurda performans sergileyecek daha sonra en iyi derece yapan dört yarışmacı kaptanlık yarışında olacak. Kaptanlık yarışını kazanan iki yarışmacı yeni takımlarını belirleyecek. Her hafta kaptanlık yarışı yapılacak. Daha sonra çeyrek finale gideceğiz daha sonra da Survivor'ın sonuna geleceğiz.

SURVİVOR SMS OY SIRALAMASI

2 Haziran Survivor SMS oy sıralaması, açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

SURVİVOR AYCAN KİMDİR?