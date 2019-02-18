Survivor dokunulmazlık kim kazandı? Survivor'da elemeye kalan isimler kimler oldu? Sorusunun cevabı Survivor izleyicileri tarafından araştırılıyor.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık yarışmasında kıyasıya rekabet vardı. Her iki takım da eksilmemek için çaba gösterdi. Ancak Türkiye takımı gerçek bir ekip çalışması ile oyunda büyük bir üstünlük kurdu. Dokunulmazlık oyununu Türkiye takımı önemli bir başarıyla kazandı. Böylece bu hafta elenecek yarışmacının Yunanistan takımından çıkacağı kesinleşti.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununu Yunanistan takımı kendi içinde oynadı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda erkeklerin içinden Nikos, kadınların içinden ise Ria bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı oldu. Ria ikinci kez dokunulmazlık kolyesini kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Yunanistan takımının kendi içerisinde yaptığı oylamada ilk eleme adayı 8 oy ile Ioulieta Kitrinou oldu. Dokunulmazlık kolyesini kazanan Nikos eleme adayı olarak Spyros ismini verdi. Ria ise eleme adayı olarak Vasilikos'u potaya koydu.

SURVİVOR'A İKİ YENİ İSİM GELİYOR!

Acun Ilıcalı bu hafta iki yeni yarışmacının Survivor'a katılacağını açıkladı. Hem Yunanistan hem de Türkiye takımına katılacak olan iki kadın yarışmacıdan, Yunan takımına katılacak olan isim belli oldu. Survivor'da Yunan takımına katılacak olan isim, geçen yıl Survivor Yunanistan'a damga vuran Katerina Dalaka olacak. Türk yarışmacının kim olduğu ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.