Survivor ne zaman başlayacak

Survivor Türkiye - Yunanistan yarışması için nefesler tutuldu. Uzun süredir merak edilen soru "Survivor 2019 ne zaman başlayacak?" sorusuydu. Survivor'un ne zaman başlayacağı artık belli oldu. Yarışmacılar tek tek tanıtıldı. İşte 2019 Survivor yarışmasının başlyacağı tarih ve Türk-Yunan yarışmacılar...

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BU AKŞAM MI?

Survivor Türkiye-Yunanistan, 2 Şubat Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Bu sezon Survivor adası Türkiye ve Yunanistan'ı temsil eden takımların mücadelesine sahne olacak. Dünyanın en zorlu yarışmalarından biri olarak kabul edilen Survivor kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak.

SUVİVOR YARIŞMACILARI BELLİ OLDU

Survivor Türkiye-Yunanistan'da mücadele edecek olan Yunan takımı yarışmacıları belli oldu.

SURVİVOR TÜRKİYE

Survivor Türkiye-Yunanistan için geri sayım başladı. Zorlu mücadelede yer alacak isimler belli oldu.

Atakan Işıktutan

Bora Edin

Okay Köksal

Büşra Yalçın

Ecem Onaran

Hakan Kanık

Hikmet Tuğsuz

Kader Karakaya

Melisa Emirbayer

Seda Ocak

Sude Burcu

Yusuf Karakaya

SURVİVOR YUNANİSTAN

Birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı Yunan takımı, Survivor'da Yunanistan'ı temsil edecek. İşte birbirinden iddialı Yunan Survivor yarışmacıları...

Afroditi Skafida

Demi Tsaganou

Dimitra Vamvakousi

Dimitris Margaritis

İoulieta Kitrinou

Kiriakos Pelekanos

Nantia Mavroudea

Nikos Kosmas

Panagiotis Konstantinidis

Ria Kolovou

Spiros Gourdoupis

Toni Stavratis