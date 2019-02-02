Survivor ne zaman başlayacak

Survivor Türkiye - Yunanistan yarışması için nefesler tutuldu. Uzun süredir merak edilen soru "Survivor 2019 ne zaman başlayacak?" sorusuydu. Survivor'un ne zaman başlayacağı artık belli oldu. Yarışmacılar tek tek tanıtıldı. İşte 2019 Survivor yarışmasının başlyacağı tarih ve Türk-Yunan yarışmacılar...
SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BU AKŞAM MI?
Survivor Türkiye-Yunanistan, 2 Şubat Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Bu sezon Survivor adası Türkiye ve Yunanistan'ı temsil eden takımların mücadelesine sahne olacak. Dünyanın en zorlu yarışmalarından biri olarak kabul edilen Survivor kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak.
SUVİVOR YARIŞMACILARI BELLİ OLDU
Survivor Türkiye-Yunanistan'da mücadele edecek olan Yunan takımı yarışmacıları belli oldu.
SURVİVOR TÜRKİYE
Survivor Türkiye-Yunanistan için geri sayım başladı. Zorlu mücadelede yer alacak isimler belli oldu.
Atakan Işıktutan
Bora Edin
Okay Köksal
Büşra Yalçın
Ecem Onaran
Hakan Kanık
Hikmet Tuğsuz
Kader Karakaya
Melisa Emirbayer
Seda Ocak
Sude Burcu
Yusuf Karakaya
SURVİVOR YUNANİSTAN
Birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı Yunan takımı, Survivor'da Yunanistan'ı temsil edecek. İşte birbirinden iddialı Yunan Survivor yarışmacıları...
Afroditi Skafida
Demi Tsaganou
Dimitra Vamvakousi
Dimitris Margaritis
İoulieta Kitrinou
Kiriakos Pelekanos
Nantia Mavroudea
Nikos Kosmas
Panagiotis Konstantinidis
Ria Kolovou
Spiros Gourdoupis
Toni Stavratis
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