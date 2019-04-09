Survivor ödül oyunu kim kazandı? Survivor'da takım değişikliğinden sonra rekabet iyice artmaya başladı. Hikmet ile Bora arasında çıkan gerginlik tüm yarışmacıları da etkilemeye devam ediyor. Öte yandan eleme adaylarından biri olan Sude, adının potaya koyulmasına sitem etti. Diğer bir yandan da siyah ve beyaz takım kahvaltı ödü ve pizza kola ödülü için yarıştı.

SURVİVOR'DA KAHVALTI ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor son bölümde kahvaltı ödülünü kazanan takım siyah takım oldu. Yarışmacılar omlet ve portakal suyu içerek moral aldı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan’da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor Türkiye Yunanistan’ın 43. Bölümünde oynanan ödül oyunu heyecan dolu anlara sahne oldu. Survivor 2019’da siyah ve beyaztakım arasındaki rekabet her geçen gün artıyor. Survivor Türkiye Yunanistan’da bugün ödül oyununu kazanan takım pizza yedi. Ödül oyununu kazanan takım yiyeceği yemekle büyük bir moral depoladı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Survivor Türkiye Yunanistan kırk ikinci bölümde gerçekleşen ada konseyinde siyah takımda bulunan Türk yarışmacılar ilk eleme adaylarını belirledi. Yapılan oylama sonucunda Sude ilk eleme adayı oldu.

Siyah takımda bulunan Yunan yarışmacılar ikinci eleme adayını belirledi. Bu hafta Türk yarışmacı eleneceği için Yunan yarışmacılar da bir Türk ismi eleme potasına soktu ve Survivor'da ikinci eleme adayı Melisa oldu.