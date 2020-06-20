Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Haziran Survivor son bölüm

Survivor 112. bölüm ile ekranlara geldi. Kıyasıya mücadelenin devam ettiği Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Survivor son bölümde Barış Murat Yağcı sakatlık yaşadı. İşte 19 Haziran Survivor son bölümde yaşananlar...

Survivor

Survivor'da Kırmızı Takım ile Mavi Takım, yeni yapılanma sonrası ilk ödül oyununda karşı karşıya geldi. Sonucunun merak konusu olduğu mücadelede ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte 19 Haziran Survivor son bölümde yaşananlar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020'de bu akşam ödül oyunu mücadelesi ekrana geldi. Survivor'da çeyrek finale kalan sekiz yarışmacı, büyük ödülü kazanmak için yarıştı. Survivor 2020 çeyrek finalinin ilk takımları Elif ve Yasin'in kaptanlığında kuruldu. Bu iki takım, 19 Haziran Cuma akşamı ekrana gelen Survivor 112. bölümde ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Takımlar arasında ilk olarak avantaj oyunu oynandı. Bayrak yarışı sonunda mücadeleyi Mavi takım kazandı ve ödül oyununda seçim avantajını elde etti.

Survivor yeni bölümde Elif, Sercan, Berkan ve Evrim'den oluşan Kırmızı takım, Yasin, Nisa, Cemal Can ve Barış'tan oluşan Mavi takım ödül oyununa çıktı. Oyun öncesinde Murat Ceylan'ın özel bir jet ile başlayan büyük ödülün detaylarını açıkladı. Büyük ödülün detayları belli oldukça yarışmacılar daha hırslandı. Olimpik bir havuz üzerine kurulan Survivor ödül oyunu parkuru, yarışmacıların nefes kesici mücadelesine neden oldu.

Büyük ödül için kıran kırana mücadele sonrasında skor 9-9'a geldi ve bayrak yarışı yapıldı. Kırmızı takımdan Berkan ile Sercan, Mavi takımdan Yasin ile Barış ödül oyunu bayrak yarışına çıktı. Başa baş geçen mücadele sonunda Sercan ile Barış arasında geçen atış mücadelesi, Survivor'da ödül oyununu kazandıran takımı belirledi. Survivor'da ödül oyununu Kırmızı takım, Mavi takımı 10'a 9 skorla yenmeyi başardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kuaförüm Sensin'de final heyecanı!
TELEVİZYONKuaförüm Sensin'de final heyecanı!
Kuaförüm Sensin kim elendi? 19 Haziran 2020 Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim oldu?
TELEVİZYONKuaförüm Sensin'de kim elendi?
Doya Doya Moda kim elendi? 19 Haziran Doya Doya Moda haftanın kim birincisi
TELEVİZYONDoya Doya Moda kim elendi?
Yayın akışı 19 Haziran Cuma! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, FOX, ATV yayın akışında ne var?
TELEVİZYONYayın akışı 19 Haziran
Reyting sonuçları 18 Haziran 2020! Perşembe dizi reyting sıralamasında birinci hangisi oldu? AÇIKLANDI
TELEVİZYON18 Haziran reyting sonuçları!
Kuaförüm Sensin'de çok özel konsept!
TELEVİZYONKuaförüm Sensin'de çok özel konsept!
Kuruluş Osman 27. yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 26. son bölüm
TELEVİZYONKuruluş Osman 27. sezon finali fragmanı
Yayın akışı 18 Haziran Perşembe! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, FOX, ATV yayın akışında ne var?
TELEVİZYONYayın akışı 18 Haziran
Reyting sonuçları 17 Haziran 2020! Çarşamba dizi reyting sıralamasında birinci hangisi oldu?
TELEVİZYON17 Haziran reyting sonuçları!
Haluk Levent kimdir, kaç yaşında ve nereli? Haluk Levent'ın hayatı ve müzik kariyeri
TELEVİZYONHaluk Levent kimdir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X