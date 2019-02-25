Survivor ödül oyunu kim kazandı? Soruları Survivor izleyicisi tarafından araştırılıyor. Türk ve Yunan takımı ödül oyunu için ter döktü. Yarışma sırasında Bora ile Yunan yarışmacı arasında gerginlik yaşandı.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI? 2019
Survivor 2019'da Türkiye ve Yunanistan yemek ödülü için nefes kesen bir mücadele yaşadı. Yarışmayı kazanan takım ise Yunan ekip oldu.
TÜRKİYE:8
YUNANİSTAN:10
SEDA'DAN İNANILMAZ ATIŞ!
Survivor Türkiye Yunanistan on beşinci bölümde oynanan ödül oyununda Elpida ile karşı karşıya gelen Seda, atışlardaki başarısıyla sayıyı kazanan isim oldu.
SURVİVOR'DA SABRİYE GERİ DÖNDÜ
Survivor'un yeni bölümde Türk takımında Sabriye Şengül dahil oldu. Sabriye, "Yunan takımını çok sempatik buluyorum" diyor.
SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU!
Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Türk takımı bireysel dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan kadınlarda Ecem olurken erkeklerde ise bireysel dokunulmazlık sembolünün sahibi Okay oldu. Survivor'da en fazla oy alarak ilk eleme adayı olan isim Atakan olurken bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Ecem, Kaan'ın ismini verdi. Okay ise Bora'nın ismini söyledi. Böylelikle Survivor'da eleme adayları Atakan, Bora ve Kaan oldu.
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