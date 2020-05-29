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Survivor ödül oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık oyunu ne zaman? 29 Mayıs Survivor son bölüm

Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'da bu akşam Ünlüler ve Gönüllüler yemekli ödül oyunu için yarıştı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı?

survivor

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Soruları Survivor 2020'nin yayınlanan son bölümünün ardından merak konusu oldu. Adaların birleşmesinin ardından yarışmacılar finalde kalmak için kıyasıya mücadele ediyor. İşte, 29 Mayıs Survivor son bölümünün ardından yaşananlar...


SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020’de takımlar, ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Her oyundan önce olduğu gibi Survivor’ın 29 Mayıs Cuma günü ekrana gelen yeni bölümünde avantaj oyunu oynandı. Dört kişi kalan Ünlülerin takım olarak çıktığı oyunda dörder yarışmacı bayrak yarışına çıktı. Nefes kesen mücadele sonunda ödül oyununda rakip takımdan yarışmacı seçme avantajını kazanan takım belli oldu. Yarışı 10'a 7 Ünlüler kazandı.

DOKUNULMAZLIK OYUNU NE ZAMAN?

Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler yarın dokunulmazlık oyunu için yarışacak. Kaybeden takım üçüncü eleme adayını belirleyecek.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2020 yeni bölümde haftanın ikinci eleme adayı bu akşam belli oldu. Survivor 85. Bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunu kazanan yine Gönüllüler oldu. Ünlüler takımı, dokunulmazlığı kaybedince ada konseyinde bir kez daha eleme adayı belirlemek zorunda kaldı. Dün ilk eleme adayı Yunus Emre olduğu için onun adı yazılmayacaktı. Sercan, Aycan ve Elif için yapılan oylama sonucunda en çok adı yazılan yarışmacı Elif oldu.

Survivor’da bu hafta bayram nedeniyle eleme olmayacak. Önümüzdeki hafta iki dokunulmazlık oyunu ile birlikte iki eleme adayı daha çıkacak. Bu dört eleme adayı için yapılacak oylama sonrasında Survivor’a veda eden isim belli olacak.

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