Survivor 2021'in son bölümünde Acun Medya ile Gönüllüler takımından Ayşe, Aleyna ve Berkay voleybol maçı yaptı. Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor voleybol oyununu kim aldı?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Gönüllüler: 10 Ünlüler: 6

SURVİVOR VOLEYBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Acun Medya'dan Acun Ilıcalı, İrem Karan ve Hanzade Ofluoğlu'na karşı, Gönüllüler takımından Ayşe, Aleyna Kalaycıoğlu ve Berkay yarıştı.

Acun Medya: 3 Survivor 2021 takımı:2

Oyun sonunda Acun Ilıcalı ödülden tüm yarışmacıların faydalanacağını söyledi.