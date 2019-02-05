Survivor Türkiye - Yunanistan'da ilk eleme heyecanı başladı. Bu akşam ekrana gelecek 4. yeni bölümde adaya bir isim veda edecek. Eleme adayları Yunanistan takımından belirlendi. İlk eleme Yunanistan takımından olacak.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor Türkiye-Yunanistan üçüncü bölümde takımlar ödül oyununda karşı karşıya geldi. Takımlar olta ödülünü kazanmak için mücadele ettiler. Survivor 2019 Türkiye Yunanistan ödül oyunu kim kazandı? Soruları yarışmayı kaçıranlar için büyük merak konusu oldu. Üçüncü bölümü ile izleyici karşısına çıkan Survivor 2019'da bu akşamki ödül oyununda ödül Zıpkın takımı oldu. Yarışmayı kazanan takım zıpkın takımının sahibi oldu. Türkiye Yunanistan arasında gerçekleşen ödül oyununda Yunan takımı 10'a 4 ile yarışmayı kazanan takım oldu.

TÜRKİYE: 4

YUNANİSTAN:10

Survivor Türkiye-Yunanistan üçüncü bölümde oynanan ödül oyununda Melisa ile Atakan arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Survivor Türkiye-Yunanistan üçüncü bölümde oynanan ödül oyununda performansı ile dikkat çeken Ioulieta, oyundaki büyük avantajını anlattı.

Ödül oyununda Atakan ve Panagiotis arasındaki mücadelede oyunun ilk sayısını alan ismi kamera kayıtları belirledi.

SEMBOL OYUNU HEYECANI

Survivor Türkiye-Yunanistan'da Türk takımında kızlar ve erkekler kendi aralarında sembol için mücadele ettiler.

Türk takımından bu hafta bayanlarda Seda sembolü kazanırken erkeklerde ise Hakan kazandı.

Sembolü kazanan isimlerin ödülü, son teknoloji ürünlerinden biri olan drone oldu.

Dimitra'dan Tony'e destek: Atakan'ın sana gülmesi hoşuma gitmedi

Survivor Türkiye-Yunanistan'da Dimitra, Tony'e Atakan'ın gülmesinden rahatsız olduğunu dile getirdi..