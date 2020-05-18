AÇIKLANDI! Survivor üçüncü eleme adayı kim oldu 17 Mayıs! Eleme adayları kimler oldu? Survivor Acun Ilıcalı aç

Survivor 2020'nin 79. bölümünde 2. dokunulmazlık avantaj oyununu ünlüler takımı mı yoksa gönüllüler takımı mı kazandı? Sorusu merak ediliyordu. Kıyasıya mücadelenin ortaya konulduğu Survivor 2020'de dokunulmazlığı kazanan ekip ve eleme adayı belli oldu. İşte 17 Mayıs Survivor'da yaşananlar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 yeni bölümde ikinci dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. 17 Mayıs Pazar günü Survivor 79. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Dün oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ve eleme adayı çıkaran Ünlüler takımı, bu oyunu kazanmak zorunda idiler. Gönüllüler takımı ise bir kez daha dokunulmazlığı kazanmak ve bu haftayı kayıpsız kapatmayı garantilemeyi hedefliyordu. Ünlüler ile Gönüllüler, dokunulmazlık oyununa bu hedefler ile çıktı ve parkurda kıyasıya mücadele verdi. Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu 10-3 skorla Ünlüler takımı kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 79. bölümde dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında ada konseyinde yapılan oylama sonucu Yasin Obuz üçüncü eleme adayı oldu.

Survivor'da haftanın ilk eleme adayları Mert ve Aycan olmuştu.

SURVIVOR YASİN OBUZ KİMDİR?

Yasin Obuz, 21 Kasım 1988 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Üç kardeş olan Yasin Obuz, küçük yaşlardan beri sporla yakından ilgilenmektedir. 1998 yılında ilk spor lisansını çıkarttı. Amatör olarak ve profesyonel olarak futbol ile ilgilenen Yasin Obuz, ek olarak 2 yıl kadar jimnastik ile ilgilendi.

Yasin Obuz Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bölümü mezunudur. Üniversite okuduğu yıllarda fitness, futbol, yüzme gibi alanlarda kendisini geliştirdi. Üniversite yıllarının son dönemlerinde yemek yapmaya merak salan Yasin Obuz, mutfak yemeklerini yapma üzerine eğitimler aldı ve kendisini aşçılık alanında geliştirdi.

Spordan daha çok yemek yaparken mutlu olan Yasin Obuz, yemek mutfağını iyice öğrenmek için yaklaşık olarak 20 kadar ülkeye seyahat etti. Buralarda farklı yemek kültürlerini gördü ve nasıl yapıldığı üzerine bir çok tecrübe edindi.

Yemek üzerine küçük çaplı bir işletmesi bulunan Yasin Obuz, TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye adlı yemek yarışmasına katıldı ve hal hareketleri ile sosyal medyada bir çok kişi tarafından konuşulan isim haline geldi.

SURVIVOR ADASINDA YALNIZCA 12 YARIŞMACI KALDI

Tarihinin en ilginç sezonunu yaşayan Survivor’da adada yalnızca 12 yarışmacı kaldı ve her biri birer şampiyonluk adayı. Ünlüler takımında Sercan, Mert, Yunus Emre, Aycan ve Elif yoluna devam ederken gönüllüler takımında Yasin, Cemal Can, Berkan, Ardahan, Barış, Evrim ve Nisa şampiyonluk için yoluna devam eden yarışmacılar.