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        Haberler Dünyadan Suudi Arabistan'da Anthony Hopkins konseri: Besteleri Kraliyet Flarmoni Orkestrası tarafından çalındı

        Suudi Arabistan'da Anthony Hopkins konseri: Besteleri Kraliyet Flarmoni Orkestrası tarafından çalındı

        Oscar'lı oyuncu Anthony Hopkins, aynı zamanda iyi bir müzisyen ve besteci. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Kraliyet Filarmoni Orkestrası tarafından seslendirilen bestelerini içeren bir gösteri düzenledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 10:18 Güncelleme: 19.01.2025 - 10:18
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        Riyad'da Anthony Hopkins konseri
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        Anthony Hopkins, en çok oyunculuk yeteneğiyle tanınsa da o aynı zamanda iyi bir müzisyen ve besteci. Hopkins, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Kraliyet Filarmoni Orkestrası tarafından seslendirilen bestelerini içeren bir gösteri düzenledi.

        Anthony Hopkins, 'Life Is A Dream' konserine eşi Stella Arroyave ile birlikte katıldı. Bu konser, Los Angeles'taki orman yangınlarında evinin yanmasının ardından ilk kez kameraların karşısına çıkması anlamına geliyordu.

        87 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Los Angeles bölgesindeki en büyük yangın olan ve binlerce yapıyı yok eden Pacific Palisades yangınında evini kaybetti.

        Ancak Galli yıldız, "sıkıntılara karşı akıl almaz bir lütuf" ve "gerçekleşen bir rüya" olarak adlandırdığı yıldızlarla dolu konserinde üzüntülü zamanları geride bırakmış görünüyordu.

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        Konser, ekimden marta kadar çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Riyad'ın yıllık eğlence festivali olan Riyad Sezonu'nun bir parçasıydı.

        Anthony Hopkins, geçtiğimiz günlerde Instagram'da gösterinin haberini duyururken, 5,4 milyon takipçisine şunları yazdı: Riyad Sezonu 2025 için 'Life Is A Dream' konserini sunmaktan onur ve gurur duyuyorum. Konser günü, bir rüyanın gerçekleşmesidir. Hayatın ikiliği, büyük bir kayıpla karşı karşıya kalındığında, aynı zamanda büyük bir güzellik de bulunabilmesidir.

        Anthony Hopkins ayrıca şef Matthew Freeman ile gösteriye hazırlanmanın perde arkasını gösteren bir video paylaştı.

        Seslendirmede, Freeman şunları söyledi: Hepimiz Sir Anthony'yi harika bir Oscar ödüllü aktör olarak tanıyoruz. O harika bir besteci ve müziğinin bu gecesi çok, çok özel. Riyad'a gelip size performans sergilemesinden heyecan duyuyoruz.

        Morgan Freeman, Matthew McConaughey, Amanda Seyfried gibi yıldızlar, konseri seyredenler arasındaydı.

        Anthony Hopkins, Los Angeles'taki orman yangınlarından etkilenenlere kendi evini kaybettikten sonra, geçen hafta dokunaklı bir destek mesajı paylaşmış ve şunları yazmıştı: Hepimiz bu yangınların yıkımından iyileşmeye çalışırken, yanımızda götürebileceğimiz tek şeyin verdiğimiz sevgi olduğunu hatırlamamız önemli.

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        #Anthony Hopkins
        #konser
        #suudi arabistan
        #Riyad
        #yangın
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