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Suudi Arabistan'dan 45 milyar dolar fon alan Japon devi Softbank hisseleri yüzde 8 düştü

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı nedeniyle oluşan endişeler borsaya da sıçradı. Suudi Arabistan borsası Tadawul, dün Trump'ın açıklamalarının ardından yüzde 7 gerilerken Suudi Arabistan ile yakın ticari ilişkileri olan SoftBank'ın Japonya'daki hisseleri de yüzde 8 düştü. 15 günlük kayıp ise yüzde 20 civarında oldu ve şirketin piyasa değeri 19 milyar dolara indi

15.10.2018 - 10:00 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Japonya'nın en büyük şirketlerinden olan ve teknoloji yatırımlarıyla adından bahsettiren SoftBank hisseleri, 14 gündür kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının Suudi Arabistan borsası Tadawul'da yarattığı yüzde 7'lik düşüşün tsunamisiyle ciddi değer yitirdi.

Japon devinin hisselerindeki günlük kayıp yüzde 8 olurken, piyasa değeri de 19 milyar dolara kadar geriledi. Suudi Arabistan ve SoftBank arasında maliyeti 200 milyar doları bulan 200 gigavatlık dünyanın en büyük güneş enerjisi çiftliği projesinin rafa kaldırılmasının ardından 2 haftalık düşüş yüzde 20 civarında gerçekleşti.

SoftBank, geçen sene Vision Fund adında 93 milyar dolarlık bir teknoloji yatırım fonu kurmuş ve bunun 45 milyar dolarlık kısmı Suudi Arabistan tarafından finanse edilmişti. 

Softbank'ın Uber, Didi, Yahoo, WeWork gibi popüler girişimlerde hatırı sayılır oranda hisseye sahip. Japon analistler şirketin Suudi bağlantıları nedeniyle Softbank hisselerindeki satışın ekonomik göstergelerden ziyade davranışsal olduğunu belirtiliyor.

ABD Başkanı Trump'ın  Suudi Arabistan Konsolosluğuna girdikten sonra kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla bir ilgilerinin bulunmadığını söyleyen Suudi Arabistan'a karşı harekete geçeceğini söylemesi de gelişmelerde etkili oldu. 

Suudi etkisi sadece SoftBank ile sınırlı kalmazken, Tokyo borsası Nikkei endeksi de yüzde 1.5 civarında düştü. 

 

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