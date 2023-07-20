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        Haberler Magazin Suzan Tektaş: Hasretinden içi yanan annen var...

        Suzan Tektaş: Hasretinden içi yanan annen var...

        Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 21 Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Suzan Tektaş, oğlunun ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesajı paylaştı

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 17:01
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        Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Alişan'ın aynı zamanda menajerliğini üstlenen kardeşinin ani ölümü ailesi ve dostlarını yasa boğmuştu.

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        41 yaşında hayata veda Selçuk Tektaş'ın annesi Suzan Tektaş, ölüm yıl dönümünden bir gün önce kaybettiği oğlunu andı.

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        Suzan Tektaş, sosyal medya hesabından şu notu paylaştı: "Ey rüzgâr... Git oğluma de ki; sürekli seni düşünen, uykuları kaçan, hasretinden içi yanan annen var. Seni çok ama çok özlemiş de. Olur mu?"

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        "HANGİ ANNE EVLADININ ACISINA DAYANIR?"

        Yaşasaydı geçtiğimiz mayıs ayında 43 yaşını kutlayacak olan Selçuk Tektaş’ı, ailesi doğum gününde unutmamıştı. Tektaş Ailesi, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duygularını dile getirmişti.

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        Selçuk Tektaş, "Canım oğlum; bu sensiz geçen ikinci doğum günün. Hasretinle yanıp, özleminle geçirmediğim bir saniyem yok. Seni çok özledim paşam benim. Sensizliğe dayanamıyorum annem. Bizlere çok erken veda edişin gün geçtikçe yüreklerimizi daha da derinden dağlıyor. Ne yapacağım, nasıl yapacağım, bu acıya yürek nasıl dayanır bilmiyorum, benim canım Selçuk'um. Merhametli, vefalı, duyarlı, saygılı, sevgi dolu, çok kıymetli oğlum. Sana doyamadım canımın parçası. Her gün ziyaretine gelmek dahi yetmiyor bana. Oğlum; seni çok özledim. Zamansız gidişin bizleri derinden yaraladı. Bu acının tarifi ve telafisi yok maalesef, biliyorum. Rabbimin takdiri. İsyan değil bu haşa, çaresizlik. Ansızın aramızdan ayrılışına hala inanamıyorum. Hangi anne evladının acısına dayanabilir ki. Çaresiz kaldığım tek durum ve bu acı beni gündem güne daha çok kahrediyor. Yarım eksildi. Diğer yarım, yanımda kalan canlarımın kokusunu içime çekerek hayata tutunmaya çalışıyorum ama nafile. Seni çok özledim gülen yüzlü, güzel kalpli oğlum. Rüyalarda buluşalım yavrum. Seni çok seviyorum annem" demişti.

        #Suzan Tektaş
        #alişan
        #Selçuk Tektaş
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