SWM Motors Türkiye'de üretime başlayacak

Çinli otomobil markası SWM Motors'u Türkiye'ye getiren ATMO Group, bir süredir üzerinde çalıştığı Türkiye’de üretim için önemli bir yol kat ettiğini açıkladı.

Türkiye’de üretim için Urzema Holding ile el sıkışarak ortaklık kuran şirket, yılın üçüncü çeyreğinde üretime başlamayı hedefliyor.

Öztürk Ailesi tarafından kurulan ve yönetilen Urzema Holding, ticari araç ekipmanları, treyler ekipmanları, kamyon üst yapı ekipmanları, tren vagonları ve benzeri demiryolu ekipmanları, savunma sanayi ekipmanları üretimi alanlarında faaliyet gösteriyor.

Yapılan açıklamaya göre, Atmo Group'un yapacağı yatırımın önceliği ilk etapta Türkiye pazarının ihtiyaçlarını karşılamak olacak. İlerleyen dönemde ihracat yapılması da hedefleniyor.

Türkiye'de üretilecek SWM modelleri, istihdam ve üretim adetleriyle ilgili detaylar ise önümüzdeki süreçte paylaşılacak.