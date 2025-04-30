Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.167,80 %-0,62
        DOLAR 38,4996 %0,07
        EURO 43,9227 %0,08
        GRAM ALTIN 4.063,82 %-1,01
        FAİZ 46,92 %-0,13
        GÜMÜŞ GRAM 40,13 %-1,60
        BITCOIN 94.735,00 %-0,15
        GBP/TRY 51,4782 %-0,35
        EUR/USD 1,1371 %-0,14
        BRENT 63,43 %-1,28
        ÇEYREK ALTIN 6.644,35 %-1,01
        Haberler Ekonomi Otomobil SWM Motors Türkiye'de üretime başlayacak - Otomobil Haberleri

        SWM Motors Türkiye'de üretime başlayacak

        Çinli otomobil markası SWM Motors'un Türkiye temsilcisi ATMO Group, yerli üretim için Urzema Holding ile el sıkışarak ortaklık kurdu. Öztürk ailesine ait Urzema Holding bünyesinde faaliyet gösteren Urzat Otomotiv A.Ş., yapılacak yatırımla fabrika içine kurulan yeni üretim bantlarıyla SWM Motors için üretim gerçekleştirecek. Üretimin yılın üçüncü çeyreğinde başlaması bekleniyor. Üretilecek SWM modelleri, istihdam ve üretim adetleriyle ilgili detaylar ise önümüzdeki süreçte paylaşılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 11:14 Güncelleme: 30.04.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        SWM Motors Türkiye'de üretime başlayacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çinli otomobil markası SWM Motors'u Türkiye'ye getiren ATMO Group, bir süredir üzerinde çalıştığı Türkiye’de üretim için önemli bir yol kat ettiğini açıkladı.

        Türkiye’de üretim için Urzema Holding ile el sıkışarak ortaklık kuran şirket, yılın üçüncü çeyreğinde üretime başlamayı hedefliyor.

        Öztürk Ailesi tarafından kurulan ve yönetilen Urzema Holding, ticari araç ekipmanları, treyler ekipmanları, kamyon üst yapı ekipmanları, tren vagonları ve benzeri demiryolu ekipmanları, savunma sanayi ekipmanları üretimi alanlarında faaliyet gösteriyor.

        Yapılan açıklamaya göre, Atmo Group'un yapacağı yatırımın önceliği ilk etapta Türkiye pazarının ihtiyaçlarını karşılamak olacak. İlerleyen dönemde ihracat yapılması da hedefleniyor.

        Türkiye'de üretilecek SWM modelleri, istihdam ve üretim adetleriyle ilgili detaylar ise önümüzdeki süreçte paylaşılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        72 milyon TL'lik mal varlığına tedbir! Fuhuş çetesi çökertildi!
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 78 bin 292 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 78 bin 292 TL oldu
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Malta'nın "altın pasaport" uygulamasına yasak
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        'Önleyici sigortacılık gerekli'
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Çin'in ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü
        Çin'in ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Ensesinden vurup evi ateşe vermişti! Komşu katili cinayeti anlattı!
        Ensesinden vurup evi ateşe vermişti! Komşu katili cinayeti anlattı!
        Elif'in isyanı: Bir babanın canı bu kadar mı ucuz?
        Elif'in isyanı: Bir babanın canı bu kadar mı ucuz?
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına
        Engelli işçi patronuna prim teşviki
        Engelli işçi patronuna prim teşviki
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?