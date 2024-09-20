Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Sylvester Stallone 3 kızı için 25 milyon dolarlık ev satın aldı - Magazin haberleri

        Sylvester Stallone 3 kızı için 25 milyon dolarlık ev satın aldı

        Sylvester Stallone, kızları Sophia, Sistine ve Scarlet için East Hampton'da 25 milyon dolarlık ev satın aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 12:22 Güncelleme: 20.09.2024 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1
        2

        Sylvester Stallone; kızları Sophia (28), Sistine (26) ve Scarlet (22) için East Hampton'da 25 milyon dolarlık (852 milyon TL) ev satın aldı.

        'Rocky' yıldızının seçtiği sekiz yatak odalı ev, bir dönümlük arazinin üzerine inşa edilmiş, 1100 metrekarelik bir yapı.

        Şu anda eşi Jennifer Flavin ile birlikte Florida'nın Palm Beach bölgesinde 35 milyon dolarlık evde yaşayan 77 yaşındaki Sylvester Stallone'un yeni satın aldığı evi iki kez uzaktan görüntülü bağlantıyla gezdiği, kendisinin fiziki olarak eve gidip bakmadığı öğrenildi.

        3

        Sylvester Stallone'un evin bedelinin tamamını nakit olarak ödemek üzere anlaşma yaptığı öğrenildi.

        9 banyolu, 3 katlı ve asansörlü ev, sahile 1,5 kilometre uzaklıkta.

        4

        Evin dekorasyonu ödüllü tasarımcı James Michael Howard tarafından klasik mimariden esinlenilerek yapıldı.

        İki garajı olan ev, satıştan önce, yaz döneminde 1,4 milyon dolara kiraya verilmişti.

        5

        Sylvester Stallone'un ayrıca eski eşi Sasha Czack'tan iki oğlu da var. Seargeoh 45 yaşındayken, diğer olu Sage, 36 yaşındayken kalp krizinden hayatını kaybetti.

        #Sylvester Stallone
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!
        İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!
        TOKİ'den indirim kampanyası
        TOKİ'den indirim kampanyası
        Derbiyle temiz sayfa!
        Derbiyle temiz sayfa!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        18 yıllık kayıpta tutuklama geldi!
        18 yıllık kayıpta tutuklama geldi!
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        Lübnan-İsrail hattında yüksek tansiyon!
        3 milyonluk vanaları çaldılar!
        3 milyonluk vanaları çaldılar!
        Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak"
        Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak"
        Haluk Bilginer, yine aday
        Haluk Bilginer, yine aday
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda
        Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi