Sylvester Stallone 3 kızı için 25 milyon dolarlık ev satın aldı

Sylvester Stallone; kızları Sophia (28), Sistine (26) ve Scarlet (22) için East Hampton'da 25 milyon dolarlık (852 milyon TL) ev satın aldı.

'Rocky' yıldızının seçtiği sekiz yatak odalı ev, bir dönümlük arazinin üzerine inşa edilmiş, 1100 metrekarelik bir yapı.

Şu anda eşi Jennifer Flavin ile birlikte Florida'nın Palm Beach bölgesinde 35 milyon dolarlık evde yaşayan 77 yaşındaki Sylvester Stallone'un yeni satın aldığı evi iki kez uzaktan görüntülü bağlantıyla gezdiği, kendisinin fiziki olarak eve gidip bakmadığı öğrenildi.