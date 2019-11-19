Dünyanın önde gelen telekomünikasyon operatörlerinden T-Mobile’ın ABD’de 2012 yılından bu yana CEO'luk koltuğunda oturan John Legere, görevini bırakıyor.

Şirket, Legere’in sözleşme süresinin dolacağı gelecek yılın nisan ayında görevini bırakacağını ve T-Mobile’ın yeni CEO’sunun, şirketin şu anda operasyonlarından sorumlu başkanı (COO) olan Mike Sievert olacağını duyurdu.

Alman Deutsche Telekom bünyesinde faaliyet gösteren T-Mobile grubunun ABD’deki yönetim kurulu başkanı, aynı zamanda Deutsche Telekom CEO'su olan Tim Höttges, John Legere ile ilgili olarak şu mesajı yayınladı:

“John, T-Mobile’taki herkese, ‘müşterileri dinler ve çalışanları güçlendirirseniz, bir kültürü değiştirebilirsiz ve böylelikle bir şirketi ve tüm endüstriyi değiştirebilirsiniz’ derdi. John Legere, CEO olarak inanılmaz başarılı bir çalışma yaptı, T-Mobile ABD'yi inanılmaz derecede güçlü bir konuma getirdi. Bir yönetici olarak ve bir arkadaş olarak gösterdiği performansa büyük saygı duyuyorum, birlikte geçirdiğimiz zamana çok müteşekkirim.”

Açıklamada, Legere’nin bu süreçte "sorunsuz bir liderlik geçişi" yapılmasına ve T-Mobile ile bir diğer ABD’li operatör Sprint’in birleşme işleminin tamamlanmasına yardımcı olacağı ifade edildi.

ABD’nin iş ve teknoloji dünyasında renkli kişiliği ile tanınan John Legere'nin ayrılmasını, USA Today, Legere'nin yeni CEO Sievert ile birlikte çektirdiği yukarıdaki fotoğrafla paylaştı.

WEWORK'UN BAŞINA GEÇEBİLİR

ABD'nin en büyük üçüncü cep telefonu operatörü olan T-Mobile ile dördüncü operatörü Sprint, 2018 yılında birleşme kararı almıştı. Birleşme işleminin tamamlanabilmesi için telekomünikasyon başta olmak üzere ABD’deki düzenleyici kuruluşlar tarafından yürütülen işlemler halen devam ediyor.

John Legere’nin, son dönemde yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle kurucusu ve CEO’su Adam Neumann’ın görevden çekildiği ABD’li ortak çalışma alanı şirketi WeWork’ün başına geçeceği konuşuluyor. Bu iddiayı güçlendiren ise T-Mobile’ın birleşme sürecinde olduğu Sprint’i kontrol eden Japon yatırım devi SoftBank’ın aynı zamanda WeWork ile de ilgilenmesi.