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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tabanca ile kalbinden vurulmuş

        Malatya'da yaşlı adam tabancayla vurulmuş halde bulundu

        Malatya'da bahçelik bir alanda silahla kalbinden vurulmuş halde bulunan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 17:58 Güncelleme: 22.11.2023 - 17:58
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        Tabanca ile kalbinden vurulmuş
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        Malatya'da, bahçelik alanda kalbinden vurulmuş halde bulunan kişi, kurtarılamadı.

        Olay, saat 09.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bölgedeki bahçelik bir alanda yerde yatan kişiyi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Polis ile birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Battalgazi ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişi, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Yapılan incelemelerde kalbinden vurulduğu belirlenen kişinin, Ahmet Ö. (60) olduğu tespit edildi. Ahmet Ö.'nün cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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