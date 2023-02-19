Instagram'da 315 bin takipçisi olan Ragip Narin paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Buradaki yetkililer enkazın Hatay'ın en riskli 3. enkazı olduğunu söylüyor. O gün ablasında kalıyorken, kardeşi doğum günü diye Taha'yı çağırıyor. Eniştesi gitme akşam akşam derken, Taha kalbim sıkışıyor, kardeşlerimin yanına gitmek istiyorum diyor. Halaları giriş katı olduğu için evi 3 defa kilitliyormuş her gece. Bunların hepsi tesadüf mü, yoksa yazılmış mı bazı şeyler? Lütfen ailesini hayatından daha ön planda tutmuş bu gencin ailesini rahat bırakın. Zaten zaman diye bir gerçek var. Zamanla her şey ortaya çıkar."