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Taha Duymaz'ın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı! Meğer içine doğmuş...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı deprem, 10 ilde ağır hasara neden oldu. Instagram’da çektiği yemek videoları sayesinde fenomen hale gelen ve 1.5 milyon takipçiye ulaşan Taha Duymaz ise kardeşleri ve halasıyla birlikte göçük altında kalmıştı. Korkunç günün üstünden 12 gün geçtiğinde cansız bedenine ulaşılan Taha Duymaz'ın ölmeden önceki sözleri de ortaya çıktı. Meğer Duymaz'ın kötü bir şey olacağı içine doğmuş...

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  • Taha Duymaz'ın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı! Meğer içine doğmuş...

    Instagram'a yemek videoları çeken ve bu sayede fenomen haline gelen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'ı da etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle enkaz altında kalmıştı. Deprem günü halasının evinde olduğu bilinen fenomen ismin aradan 12 gün geçtikten sonra kardeşleriyle birlikte cansız bedenine ulaşılmıştı. Meğer Taha Duymaz'ın o gün kötü bir şey olacağı içine doğmuş...
  • Taha Duymaz'ın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı! Meğer içine doğmuş...

    Sosyal medya fenomenlerinden biri olan ve Taha Duymaz'ın yakın arkadaşı olduğu bilinen Ragip Narin, Duymaz'ın evinin orada yapılan çalışmaların halen devam ettiğini duyurduğu zaman yemek videolarıyla fenomen haline gelen genç ismin son sözlerinden de bahsetmişti.
  • Taha Duymaz'ın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı! Meğer içine doğmuş...

    Ragip Narin'in söylemlerine göre Taha Duymaz o gün ablasındayken, bir anda kalbinin sıkıştığını söyleyerek kardeşlerinin yanına gitmek istiyor. 
  • Taha Duymaz'ın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı! Meğer içine doğmuş...

    Instagram'da 315 bin takipçisi olan Ragip Narin paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Buradaki yetkililer enkazın Hatay'ın en riskli 3. enkazı olduğunu söylüyor. O gün ablasında kalıyorken, kardeşi doğum günü diye Taha'yı çağırıyor. Eniştesi gitme akşam akşam derken, Taha kalbim sıkışıyor, kardeşlerimin yanına gitmek istiyorum diyor. Halaları giriş katı olduğu için evi 3 defa kilitliyormuş her gece. Bunların hepsi tesadüf mü, yoksa yazılmış mı bazı şeyler? Lütfen ailesini hayatından daha ön planda tutmuş bu gencin ailesini rahat bırakın. Zaten zaman diye bir gerçek var. Zamanla her şey ortaya çıkar."
  • Taha Duymaz'ın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı! Meğer içine doğmuş...

    "AZ YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

    Depremde enkaz altına kalarak hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz’ın geçtiğimiz yıllarda çektiği bir videosu da gündem oldu. 19 yaşındaki genç ismin “Gelecekteki planların ne?” sorusu üzerine söylediği sözleri yürekleri dağladı. Duymaz soruya; "Ben geleceği görmüyorum yarına kadar kalır mıyım bilmiyorum. Ben bu kafadayım az yaşayacağımı düşünüyorum, geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim" yanıtını verdi.
  • Taha Duymaz'ın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı! Meğer içine doğmuş...

    19 yaşında olan Taha Duymaz, hayalini ise “Yemek yapmayı çok seviyorum. Kendimi en iyi şekilde geliştirerek çocukluk hayalim olan iyi bir aşçı olmak istiyorum." sözleriyle ifade etmişti.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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