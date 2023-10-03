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        Haberler Ekonomi Emlak Tahincioğlu’ndan 5 yeni proje - Emlak Haberleri

        Tahincioğlu’ndan 5 yeni proje

        Tahincioğlu Gayrimenkul, Cumhuriyetin 100. yılında 3'ü İstanbul'da olmak üzere 5 farklı projeyi, "Yeni Yüzyıla Beş Yıldız" sloganıyla hayata geçireceğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 15:09 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:09
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        Tahincioğlu'ndan 5 yeni proje
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        Tahincioğlu; Başkent Ankara’da yer alan Nidapark Çankaya, Bodrum’da yer alan Nidapark Gündoğan Sunset, İstanbul’da yer alan Nidapark Ataşehir, Nidapark Beykoz ve Anadolu yakasında Nidapark Küçükyalı’nın içerisinde yer alan Palladium Cadde Alışveriş Sokağı mağazalarını Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen basın toplantısı ile tanıttı.

        Tanıtım toplantısında 2023 yılı gayrimenkul sektörünü değerlendiren Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, sektörün yılın ilk dokuz ayında zor bir süreçten geçtiğini belirterek şöyle konuştu:

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        “11 şehrimizi doğrudan etkileyen ve büyük bir yıkıma neden olan deprem, hem insani hem de ekonomik açıdan bizleri derinden etkiledi. Akabinde döviz kurlarının artışına devam etmesi, yüksek enflasyonist ortam, konut maliyetlerindeki artışın devam etme eğiliminde olması gibi risklerin karşımızda durmasına rağmen Tahincioğlu olarak ilk dokuz ayda stratejimiz doğrultusunda ilerleyerek planlamaya sadık kalabildik. 2023 yılına girerken öncelikli planımız ihtiyaca yönelik farklı lokasyonlarda yeni projelere odaklanarak marka genişleme stratejimizi devam ettirmekti.

        12,5 MİLYAR TL DEĞERİNDE 5 PROJE

        Bu planımız doğrultusunda da yılın son çeyreğinde Ankara, Bodrum ve İstanbul’un farklı bölgelerinde farklı müşteri segmentine hitap edecek 12,5 milyar TL değerindeki 5 yeni projeyi hayata geçiriyoruz. Yeni projelerimizde konut sahipliğini daha erişilebilir bir hale getirmek için yaşam kalitesini düşürmeyen optimum büyüklükte daireler inşa ederek ve firma bünyesinde 36 ay finansman kullandırarak çözümler sunuyoruz. Öte yandan geçtiğimiz dokuz ayda özellikle sektörün satış tarafında sorun yaşadığı talebin daraldığı dönemde bizi hedeflerimize yaklaştıran en büyük etken sadık müşteri kitlemiz oldu diyebilirim. Şirket olarak marka sadakati ve memnuniyetini çok önemsiyoruz. Bunun en büyük göstergelerinden bir tanesi de hayata geçirdiğimiz her yeni projemizin neredeyse yüzde 50’ye yakınını var olan müşteri portföyümüze satış yapıyor olmamızdır. Tahincioğlu Gayrimenkul olarak müşterilerimize 360 derece kesintisiz bir hizmet sunuyoruz. Müşterilerimiz bizden bir konut satın aldığında inşasından yönetimine, kiralamasından ikinci el satışına kadar kendi bünyemizde kurduğumuz şirketler tarafından tüm süreçleri yönetiyoruz. Müşterimizin her ihtiyacında yanında olmaya, maksimum fayda sağlamaya ve aldığı ürünün değerini ilk günkü gibi korumaya odaklıyız."

        Bir yandan yeni projeleri satışa sunarken bir yandan da proje teslimlerine devam ettiklerine dikkat çeken Tahincioğlu Gayrimenkul Genel Müdürü Mustafa Çakmak, "2022 yılı içerisinde Nidapark İstinye’nin Panorama etabını, Nidapark Küçükyalı’da bulunan özel rezidans etabı Heybeli ve Mahalle etaplarını teslim ettik. Yine Kâğıthane’de inşa ettiğimiz Nidapark Ayyıldız projemiz de 2022 yılı içerisinde teslim ettiğimiz bir diğer projemiz olmuştu. 2023 yılında da kesintisiz teslim performansımızı devam ettirerek Nidakule Kayaşehir ve Nidakakule Küçükyalı’daki 362 adet ofisin teslimlerini tamamladık" dedi.

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