Tahran'da İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırılara destek gösterisi düzenlendi
İran'ın dün akşam saatlerinde İsrail'e insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırı dünya gündemine oturdu. Tahran'da ise İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırılara destek gösterisi düzenlendi
İran'ın başkenti Tahran'da toplanan bir grup, İranın İsraile yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) başlattığı saldırılara destek vererek gösteri düzenledi.
İran bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine slogan attı.
Gösterilerde bir araya gelen vatandaşlar, saldırıyı kutlarken Devrim Muhafızları Ordusu'na gerçekleşen saldırı nedeniyle teşekkür etti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Siyonist rejimin Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Siyonist rejimin topraklarına düzinelerce insansız hava aracı ve füze ateşledi" ifadeleri kullanıldı.