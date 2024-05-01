Taksim'deki kısıtlamadan turistler de nasibini aldı: Valizleriyle ortada kaldılar
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor. Taksim ve çevresi bariyerlerle kapatılırken giriş ve çıkışlar kontrollü olarak yapılıyor. Hareketliliğin olmadığı Taksim'de otellerde kalan turistlerin de araç bulamadığı için valizleriyle yürüyerek alandan ayrıldığı görüldü.
İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gösteri ve yürüyüşlere kapatılan Taksim Meydan'ında geniş güvenlik önlemleri alındı.
İstanbul Valiliğince alınan önlemler kapsamında sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı.
Cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken, çöp konteynerleri de kaldırıldı.
Farklı ülkelerden İstanbul’a gelen ve Taksim çevresinde otellerde kalan turistler de havalimanına gidecek transfer bulamayınca valizleriyle alandan ayrıldı.
Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe'de otoparklarda bulunan park halindeki araçlar kaldırıldı.
Tedbir alınan alanlarda belediyelere ait araç ve personelin bulunmasına da izin verilmedi.