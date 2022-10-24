Doğum teminatı 'tamamlayıcı'ya dahil 0:00 / 0:00

Özel sağlık sigortasının sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkacak rahatsızlıklara ilişkin ilaç, muayene, tetkik ve tedavi masraflarını poliçe koşulları dahilinde karşılayan bir sağlık sigortası ürünü olduğunu kaydeden Anadolu Sigorta Sağlık Sigortaları Müdürü Ahmet Gökhan Kerem, "Bireysel Sağlık Sigortası, tercih ettiğiniz teminat içeriği dahilinde size dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Seçtiğiniz poliçenin kapsamı dahilinde, kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilere ait masraflar, yurtiçinde veya tercih edilmesi halinde dünyanın neresinde olursanız olsun karşılanır. Türkiye Cumhuriyeti (K.K.T.C. dahil) sınırlarında ikamet eden 64 yaşını aşmamış tüm bireyler Bireysel Sağlık Sigortası sahibi olabilir" diye konuştu.

DİJİTAL FORM UYGULAMASI VAR

Sağlık Sigortası poliçelerinin pek çok kanaldan yapılabileceğini hatırlatan Kerem, şunları kaydetti: "Bizden poliçe satın almak isteyenler tüm Anadolu Sigorta acentelerinden, İş Bankası dijital uygulamaları ve şubelerinden, Anadolu Sigorta mobil ve web uygulamalarından işlemlerini yapabilir. Başvuru sürecinde, sektörde bir ilk olan “Dijital Form” uygulaması ile kolay ve rahatlıkla başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Poliçenizi satın alırken acenteniz ve sigorta satış uzmanları dijital form ile başvuru süreci hakkında da bilgi verecektir."

DOĞUM TEMİNATI NELERİ İÇERİYOR?

Özel sağlık sigortasındaki doğum teminatı hakkında bilgi veren Kerem, doğum teminatının normal doğum, sezaryen giderleri, gebelik mutat kontrollerine ait giderler ve gebelik ile doğumun neden olduğu rahatsızlıklara ilişkin giderleri kapsadığını söyledi. Kerem, bu teminatın hamilelik süreci ve doğum anını güvence altına aldığını ve istenilen limit dahilinde poliçeye eklenebileceğini söyledi. “Sigortalılarımızın, yeni doğan bebeklerini de poliçe kapsamına dahil ederek ömür boyu güvence altına almalarını öneriyoruz” dedi.

SGK'NIN ÖDEDİĞİ TUTARIN ÜZERİNDE KALAN KISMI KARŞILIYOR

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nın ise genel sağlık sigortası kapsamındaki bireylerin özel hastanelerde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bir kısmı karşılanan muayene, tetkik ve tedavi masrafları için ödemeleri gereken fark tutarını poliçede belirtilen limitler dahilinde karşılayan bir poliçe türü olduğunu dile getiren Kerem, "65 yaşından küçük ve SGK - Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan (sigortalı çalışanlar ve aile bireyleri) herkes Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na sahip olabilir. Özel sağlık sigortasına kıyasla daha uygun prim ile sahip olunabilecek bir sağlık sigortası ürünüdür. İstendiği takdirde tüm TSS paketlerine doğum ve tüp bebek teminatları da dahil edilebilir " şeklinde konuştu.