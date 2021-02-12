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IRAZ YILDIZ KİMDİR?

1997 yılında dünyaya gelen Iraz Yıldız 6 yaşından beri piyano çalan bir müzisyen. Piyano çalmaya Çağla Çoker ile başlayan Iraz Yıldız, 2006-2009 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda eğitim gördü.

Iraz Yıldız, 2010 yılında başladığı Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi'nde Gülnara Aziz ve Prof. Ersin Onay ile çalışTI. Iraz Yıldız, 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi'nden mezun oldu.

IRAZ YILDIZ PİYANO ÖDÜLLERİ

3. Gavrilin Genç Yetenekler Yarışması'nda Mansiyon Ödülü (2007 Rusya)

Genç Virtüözler Yarışması'nda Mansiyon ödülü (2009 Sofya)

1. Kamuran Gündemir Ulusal Piyano Yarışması'nda Mansiyon Ödülü (2009 Mersin)



Iraz Yıldız, 2009 yılında Uluslararası Müzik Festivali'ne davet edildi. Yine 2009 yılında 10. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri'ne katıldı.

2010 yılında gerçekleştirilen "Fazıl Say ve Arkadaşları" projesinde yer alan Iraz Yıldız Bodrum D-Marin Turgut Reis 6.Uluslararası Klasik Müzik Festivali'nde de yer alan Iraz Yıldız piyano konusundaki başarılarıyla öne çıkıyor.