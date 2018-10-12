Hakan Bulut'un haberine göre TEM Otoyolu Tarsus Batı gişelerine giriş esnasında D.Y.’nin kullandığı motorin yüklü tanker yağışlı havada kontrolden çıkarak, gişe bariyerlerine ortadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otoyol gişe bloklarına zarar verip, yıkılmasına neden tanker sürücüsü D.Y. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

İKİ ŞERİT KAPANDI

Gişelere giriş yönüne göre iki şeridin kapanmasına neden olan tanker içindeki motorinin bir bölümü yola akarken, depo içindeki akaryakıt ise olay yerine gelen bir başka tankere aktarıldı.

Saatlerce süren aktarım işlemi sırasında gişelerden geçiş trafik ekipleri tarafından kontrollü şekilde sağlandı. Gişelerdeki elektronik aksamın da zarar gördüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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