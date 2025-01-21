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        Haberler Magazin Tanyeli: Gelirseniz kovulursunuz - Magazin haberleri

        Tanyeli: Gelirseniz kovulursunuz

        Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, gördüğü tedavi nedeniyle geçtiğimiz günlerde doktorunun ziyaretçi yasağı getirdiğini söylemişti. Kendisini dinlemeyenlere isyan eden Tanyeli, yeni açıklamada bulundu; "Gelirseniz, kovulursunuz"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 08:23 Güncelleme: 21.01.2025 - 08:31
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        "Kovulursunuz"
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        Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, geçtiğimiz günlerde özel izinle hastaneden çıkmış ve kendisi için düzenlenen sürpriz bir doğum günü partisine katılmıştı. Daha sonra Tanyeli'ye doktorları tarafından ziyaretçi yasağı getirilmişti.

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        Arkadaşları, Tanyeli'ye moral vermek için her gün hastaneye akın ediyordu. Tanyeli, gelen ziyaretçi yasağı sonrası sosyal medyadan açıklamada bulundu.

        "LÜTFEN ANLAYIŞLI OLUN"

        Oksijen maskesine bağlanan Tanyeli, kendisini dinlemeyenlere şu sözlerle seslendi: Doktorum izin vermiyor ziyaretçilere. Lütfen anlayışlı olun diyorum. İnfluenza ile uğraşıyorum. Maskesiz doktor - hemşire dâhi giremiyor. Gelirseniz, kovulursunuz net!

        İnfluenza ya da bilinen adıyla grip; solunum yollarını enfekte eden, akut viral enfeksiyondur. Soğuk algınlığı gibi bir diğer solunum yolu enfeksiyonuyla karşılaştırıldığında daha ağır geçirilir. Gribin, A, B ve C olmak üzere üç türü vardır. En sık olarak A ve B tipi grip görülür.

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        #Tanyeli
        #pankreas kanseri
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