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        Tarihe geçti

        Kerem Kazaz, geçtiğimiz hafta sonu sona eren 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda şampiyon olarak tarihe geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 13:00 Güncelleme: 04.11.2024 - 13:00
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        16 yaşında ilk rallisini Letonya’da yaparak Türkiye’nin 'En Genç Ralli Pilotu' ünvanına sahip olan, bu yıl şubat ayında 18 yaşına girer girmez almaya hak kazandığı ehliyeti ile katıldığı Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi’nde elde ettiği galibiyet ile Türkiye’de ilk genel klasman rallisini kazanmayı başaran Kerem Kazaz, geçtiğimiz hafta sonu sona eren 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda şampiyon olarak tarihe geçti.

        1 - 3 Kasım 2024 arasında İstanbul’da koşulan Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 6. ve son ayağı 44. Orhan Yüce İstanbul Rallisi’nde, Hyundai i20N otomobili ile birincilik kürsüsüne çıkan Kazaz;

        · Türkiye’nin Gelmiş Geçmiş En Genç Ralli Şampiyonu

        · Şampiyonaya Katıldığı İlk Yıl Türkiye Gençler Şampiyonu Olan ilk Pilot ve

        · Türkiye’nin Girdiği İlk Yarışı Kazanan En Genç Ralli Pilotu ünvanlarını da elde etti.

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        Copilotu Fransız Corentin Silvestre ile elde ettiği bu başarılar, uzun yıllar boyunca aşılması imkansız çok değerli ünvanlar olarak Kerem’in isminin önüne yazıldı.

        Türkiye Ralli tarihinin en başarılı pilotları arasında yer alan, 1999 yılında Balkan, 1999, 2002 - 2006 ve 2007 Türkiye’de Ralli Şampiyonu unvanına sahip babası Ercan Kazaz’ın yolunda ilerleyen genç pilot Kerem Kazaz’ın hedefi ise Dünya Ralli Şampiyonası’nda podyuma çıkan ilk Türk Pilot olmak.

        Henüz 18 yaşında olan ve ehliyet aldıktan sadece 20 gün sonra şampiyonanın ilk yarışı olan zorlu Sarıkamış Rallisi’ni birincilikle bitiren Kerem Kazaz, eş zamanlı Avrupa Ralli Şampiyonası’nda Fiesta Rally3 Trophy ile yarıştığı ilk yıl ikinci olup aynı kategoride Avrupa üçüncülüğünü de elde edince, dünyanın en büyük WRC takımlarından Hyundai Motorsport Customer Team tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında, sezonun son 3 rallisine Hyundai I20 N Rally2 ile girebilmesi için takımın bünyesine alınan en genç pilot oldu. Dünya Ralli Şampiyonası’na pilot yetiştiren en önemli takımlar arasında yer alan Hyundai Motorsport Customer Team bünyesine kabul edilen en genç ve tek Türk pilot olan Kerem’in 2025’e ilk hazırlık yarışı 15 – 16 Kasım’da, İspanya Şampiyonası’nın son yarışı olan Rally Pozoblanco’da ve PastRacing adına olacak.

        Kerem Kazaz Hakkında:

        9 Aralık 2005 doğumlu olan Kerem, motor sporlarına 4 yaşında motokros ile başladı. 13 yaşında ulusal ve lokal motokros yarışlarında yer aldı. 2020’de Ferda Dilege’nin eğitiminde kartinge başlayan, 15 yaşında 2021 Türkiye Pist Şampiyonası’nda yarışan en genç pilot olarak aldığı rekabetçi sonuçlarla dikkat çeken Kazaz, 2022 yılı başında Norveç’te John Hougland’dan buzda sürüş teknikleri eğitimi aldı. 2022 yılında Ralli kariyerinin ilk yarışına Letonya Ralli Gençler Şampiyonası’nda katılan Kerem Kazaz, “Türkiye’yi Temsil Eden En Genç Ralli Pilotu” unvanını kazandı.

        16 yaşında, İspanya da Renault Clio Rally5 ile yarıştığı ilk rallide aldığı dördüncülükle Avrupa Ralli Kupası’nda finalde yarışma hakkını elde eden en genç Türk pilot olan Kerem Kazaz, aynı yıl Fransa’da gerçekleştirilen FIA Motorsport Games’de Crosscar Senior klasmanının en genç sporcusu olarak ilk kez yarıştığı Crosscar ile dünya 10.su oldu.

        Aynı anda İspanya, Letonya ve Estonya Ralli Şampiyonaları’nı da takip ederek uluslararası tecrübe kazanmaya devam eden Kerem, 2024 Avrupa Ralli Şampiyonası ERC3 kategorisinde ikinci sırada yer alırken Fiesta Rally3 Trophy’de sezonu ikinci olarak tamamladı. Lycee de Pier Loti İstanbul’dan henüz mezun olan sporcu, iyi derecede Fransızca ve İngilizce konuşuyor.

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        #Kerem Kazaz
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