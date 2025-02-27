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        Haberler Bilgi Alışveriş TARIM KREDİ MARKET FIRSAT RÜZGARI: Ramazan'da fiyatlar sabitlendi! 15 Mart'ta sona eriyor! Tarım Kredi Market indirimli ürün kataloğu fiyat listesi

        Tarım Kredi Marketlerde yeni katalog: Ramazan kampanyası ile fiyatlar sabitlendi!

        Ramazan öncesinde farklı ürünlerde indirime giden markette haftanın fırsatları alışverişseverlerin gündemindeki yerini aldı. Temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde 157 kalemde indirim uygulayan Tarım Kredi Market, 28 Şubat'tan 15 Mart 2025'e kadar fiyatlarını sabitleyerek bütçe dostu bir alışveriş imkanı sunuyor. Peki, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Market aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 00:00 Güncelleme: 28.02.2025 - 21:26
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        Ramazan ayına sayılı günler kala, Tarım Kredi Kooperatif Marketler yeni katalog yayımladı. Tarım Kredi, Türkiye genelindeki kooperatif market satış noktalarında 27 Şubat – 15 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirim kataloğunda yer alan 157 ürün, sabit fiyat garantisiyle satışa sunuluyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 27 Şubat - 15 Mart kataloğu ile güncel fiyat listesi...

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        RAMAZAN KAMPANYASI İLE FİYATLAR SABİTLENDİ

        Tarım Kredi, Türkiye genelindeki kooperatif market satış noktalarında vatandaşların kaliteli ve güvenli ürünlere uygun fiyatla ulaşmasını sağlamak için Ramazan ayı öncesi indirim kampanyası başlattı.

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        Kampanya kapsamında, 15 Mart tarihine kadar kooperatif market satış noktalarında, pirinç, bulgur, makarna, yağ, şeker gibi 157 ürünün fiyatı sabitlenerek zam uygulanmayacak.

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