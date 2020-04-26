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Alınan bilgiye göre olay, ilçede eski yapı evin bahçe bölümünde yaşandı. İddiaya göre, V.C.D. isimli genç, evin bahçe bölümünde bulunan ve üzeri karton ile diğer hafif malzemelerle kapatılan içi boş 15 metrelik kuyunun içine henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Hakan Bulut'un haberine göre, acılar içerisinde çığlık atmaya başlayan genci kurtarmak için olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Genç, oldukça dar olan kuyudan uzun uğraşlar sonucunda yaralı olarak çıkartılarak 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Gencin vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmaların olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.