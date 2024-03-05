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        Haberler Gündem Ankara Tartıştığı komşusunu tüfekle yaraladı - Güncel haberler

        Tartıştığı komşusunu tüfekle yaraladı

        Ankara'da iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada tüfekle vurulan 1 kişi yaralandı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 00:48 Güncelleme: 05.03.2024 - 00:48
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        Tartıştığı komşusunu tüfekle yaraladı
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        Olay, akşam saatlerinde Başak Mahallesi'nde meydana geldi. 1692'nci Sokak'ta oturan N.A. ve komşusu O.K. arasında henüz sebebi belirlenemeyen tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda N.A. yanında bulundurduğu tüfekle O.K.'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği O.K., kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının tedavisi sürerken, olay yerinden kaçan şüphelinin yalanması için çalışma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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