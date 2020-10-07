HABERTURK.COM

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, OKS ile birlikte yaklaşık 13 milyon katılımcısı ve 156 milyar TL’lik fon tutarıyla BES’in 18’inci yılında Türkiye’nin tasarruf kapasitesini katlayacak güce ulaştığını belirtti. Pandemi sonrası insanların geleceklerini güvence altına almayı daha çok düşünmeye başladığını aktaran Ayhan Sincek, BES’in gelişmiş teknolojik alt yapısı, yetişmiş insan kaynağı ve dijital çözümleriyle Türkiye’nin gelişiminde anahtar olduğunun altını çizdi. BES’in artık rüştünü ispatladığını belirten Sincek, “125 binin üzerinde katılımcı, kısa dönemli iniş çıkışlara bakmadan emeklilik günlerine odaklanarak şimdi ikinci emeklilik maaşlarını alıyor. Her yıl da 3 bin civarı katılımcı yeni emekliler arasına katılıyor. Tek emekli aylığının aynı yaşam standartlarını sürdürmeye yetmeyeceği bir dünyada SGK’nın yanına destek olarak kurulan BES, bugün artık sosyal güvenliğimizin vazgeçilmez sistemlerinden biri haline gelmiştir.” dedi.

13 MİLYON KATILIMCI

Sincek, “Gönüllü BES’te 7 milyon katılımcı ile çıkışların serbest olduğu OKS uygulamasında sistemde kalmayı tercih eden 5.6 milyon çalışan, ‘Damlaya damlaya göl olur’ diyerek, biriktiriyor. Bu birikimlerinin üzerine yüzde 25’i kadar da devlet katkısı alıyorlar. Bu yaklaşık 13 milyon katılımcı arasına katılarak Türkiye’nin en iyi tasarruf sisteminden yararlanmayı ve huzurlu bir gelecek planı yapmayı herkes hem kendisi hem de ailesi için düşünmeli” şeklinde konuştu.

Sincek sözlerine şöyle devam etti: “Pandemi gerçeğiyle karşılaştığımızda geleceğe hazırlık yapmanın önemini daha iyi anladık. Kurumsallaşmış yapısı ve denetleme mekanizmalarıyla katılımcıların haklarının her açıdan güvence altına alındığı bir sistem olan BES en güvenli ve getirisi en yüksek opsiyon. Sistem, katılımcıyı her türlü korumak üzerine tasarlanmış durumda. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) tarafından çok sıkı denetlenen BES şirketlerinin faaliyetleri buna ilaveten bağımsız dış denetimden geçiyor. Katılımcıların hesapları ise Takasbank’ta güvence altında tutuluyor. Herhangi bir BES şirketinde olumsuz bir durum olursa katılımcılar istedikleri gibi hesaplarını başka bir BES şirketine aktarabiliyor. Sistemde kalmaya ve tasarruflarını koruyup artırmaya devam edebiliyorlar. Diğer yandan fonların hesap ve işlemleri, altışar aylık dönemler itibariyle bağımsız dış denetime tabi. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda izleniyor. Fon malvarlığı rehnedilemez, portföye ilişkin olarak yapılan işlemler haricinde teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez ve iflas masasına dahil edilemez. Fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetiminde sürer.”

BES, FAİZSİZ AÇILIMIYLA DAHA DA BÜYÜYOR

BES’in her kesimi kucakladığına da dikkat çeken Sincek,”Faiz hassasiyeti olanlar için kuruluşundan bu yana faizsiz hizmet veren Katılım Emeklilik bir rol model oldu. 2017’de gerçekleşen düzenlemelerin ardından bu alanda çok büyük bir potansiyel olduğu daha da iyi anlaşıldı, BES daha geniş kesimlere ulaşma imkanı buldu. Bu gelişimin artarak devam edeceği görülüyor. Diğer yandan emeklilik fonlarının son yedi aylık ağırlıklı getiri oranı yüzde 15,9 ile alternatif tasarruf araçlarını geçmeyi başardı. BES, Türkiye’nin lider tasarruf, yatırım ve gelecek planlama aracı olduğunu ispatladı.” dedi. Katılım Emeklilik’ten emekli olan katılımcılarının da olduğunu anlatan Ayhan Sincek; “3 milyar 444 milyon TL fon büyüklüğümüz, 13 faizsiz fonumuz, 715 bin BES sözleşmemiz ve 195 bin sigorta sözleşmemizin yanı sıra artık emekli etmeye de başladık. Hayatın her alanına yönelik faizsiz ve eşsiz olan ürünlerimizi emekli olan katılımcılarımız için de geliştiriyoruz” dedi.

Sincek, Faizsiz Emeklilik Gelir Planı hakkında şu bilgileri verdi; “Bu plan BES’te emekliliğe hak kazandığınızda ve emekli olmak istediğinizde elde ettiğiniz birikimi nasıl değerlendireceğinizi belirler. Böylece iyi planlanmış bir emeklilik planıyla katılımcılarımız hem bir ek maaş alır hem de emeklilik dönemlerinde de kazanmaya devam eder.

İKİNCİ EMEKLİLİK MAAŞI

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde emekliliğe hak kazandıktan sonra emeklilik hesabındaki birikimlerin tamamı ya da bir kısmı geri ödeme programı çerçevesinde belirleyeceğiniz maaş süresi veya maaş tutarına bağlı olarak düzenli emeklilik geliri sağlar. Birden fazla emeklilik sözleşmesi var ise, sözleşmelerden birinin emeklilik hakkı kazanması durumunda diğer sözleşmeler de emeklilik gelir planı altında birleştirilebilir. Maaş gibi alacağınız geri ödemelerinizi almak istediğiniz süreye göre ya da belirli periyotlarda almak istediğiniz tutara göre belirleyebilirsiniz. Geri ödemelerinizi aylık, 3 aylık veya yıllık periyodlarla alabilirsiniz. İstediğiniz zaman tüm birikiminizi alarak sistemden ayrılabilirsiniz. Katılım Emeklilik sayesinde BES katılımcıları faizsiz ürün ve avantajlara emeklilik dönemlerinde de erişebiliyor.”