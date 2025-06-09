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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tatile gitmişti... Küfür cinayeti! | Son dakika haberleri

        İstanbul'dan Konya'ya tatile gitmişti... Küfür cinayeti!

        Konya'ya, bayram tatili için giden 32 yaşındaki Hüseyin Aksay küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada, arkadaşı 37 yaşındaki Mehmet Kayhan tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı kendisini koruduğunu iddia etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 07:57 Güncelleme: 09.06.2025 - 07:57
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        Tatile gitmişti... Küfür cinayeti!
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        Konya'da olay, saat 00.30 sıralarında Seydişehir ilçesi Karakavak Mahallesi İncesu üst geçidi yakınlarında meydana geldi. Bayram tatili için İstanbul'dan Konya'ya gelen Hüseyin Aksay (32), arkadaşı Mehmet Kayhan (37) ile buluştu.

        KÜFÜRLEŞME KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Öldürülen Hüseyin Aksay, 32 yaşındaydı.
        Öldürülen Hüseyin Aksay, 32 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre Aksay ve Kayhan arasında küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Kayhan, Hüseyin Aksay'ı vücudunun farklı bölgelerinden bıçakla yaralayarak kaçtı.

        AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Aksay, ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Burada tedavi altına alınan Hüseyin Aksay, hayatını kaybetti. Aksay’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü. Kaçan Kayhan, polis ekipleri tarafından yakalanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Katil zanlısı 37 yaşındaki Mehmet Kayhan.
        Katil zanlısı 37 yaşındaki Mehmet Kayhan.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayhan, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Kayhan ifadesinde, Aksay'ın kendisinden uyuşturucu istediğini, bulamayacağını söylediğinde yerini sorduğunu, yanına geldiğinde kendisine saldırdığını, bu sırada kendisini korumak için bıçak salladığını söylediği öğrenildi.

        Diğer yandan Hüseyin Aksay otopsi işlemleri sonrası defnedilecek.

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        #Konya
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