Tayfun Duygulu, konsere kayınvalidesinin yaptığı kostümle çıkacak
Yıllardır sahneye takım elbise ile çıkan Tayfun Duygulu, 8 Haziran'da vereceği konsere kayınvalidesinin yaptığı beyaz payetli bir kostümle çıkmaya hazırlanıyor
1990'lı yılların ünlü isimlerinden biri olan şarkıcı Tayfun Duygulu, 8 Haziran İstanbul'da vereceği konserinde hayranlarının karşısına alışılmışın dışında bir tarz ile çıkmaya hazırlanıyor.
Yıllardır, konserlerinde seyirci karşısına takım elbise ile çıkan Tayfun Duygulu, bu kez ters köşe yapacağa benziyor.
2020'de Bella Duygulu ile evlenen Tayfun Duygulu, seyircinin karşısına kayınvalidesinin yaptığı beyaz payetli bir kostümle çıkmaya hazırlanıyor.