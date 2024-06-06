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        Haberler Magazin Tayfun Duygulu, konsere kayınvalidesinin yaptığı kostümle çıkacak - Magazin haberleri

        Tayfun Duygulu, konsere kayınvalidesinin yaptığı kostümle çıkacak

        Yıllardır sahneye takım elbise ile çıkan Tayfun Duygulu, 8 Haziran'da vereceği konsere kayınvalidesinin yaptığı beyaz payetli bir kostümle çıkmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 17:00 Güncelleme: 06.06.2024 - 17:00
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        1990'lı yılların ünlü isimlerinden biri olan şarkıcı Tayfun Duygulu, 8 Haziran İstanbul'da vereceği konserinde hayranlarının karşısına alışılmışın dışında bir tarz ile çıkmaya hazırlanıyor.

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        Yıllardır, konserlerinde seyirci karşısına takım elbise ile çıkan Tayfun Duygulu, bu kez ters köşe yapacağa benziyor.

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        2020'de Bella Duygulu ile evlenen Tayfun Duygulu, seyircinin karşısına kayınvalidesinin yaptığı beyaz payetli bir kostümle çıkmaya hazırlanıyor.

        #Tayfun Duygulu
        #Bella Duygulu
        #kayınvalide
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