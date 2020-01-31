Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan kimdir? sorusu Survivor 2020 yarışmacı kadrosuna dahil olması ile birlikte gündeme geldi. Tayfun Erdoğan ile şarkıcı Emrah'ın ilişkisi, bir dönem magazin gündeminin en önemli konuları arasında yer aldı. Tayfun Erdoğan'ın hayatından bilinen noktalar şöyle:

TAYFUN ERDOĞAN KİMDİR?

Tayfun Erdoğan 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Yıllar sonra şarkıcı Emrah'ın oğlu olarak magazin gündemine girdi. Bir dönem babası Emrah ile olan ilişkisi sık sık gündeme geldi. Bir dönem komilik yapan Tayfun Erdoğan, daha sonra evlendirme programına çıkarak taliplerini aramıştı.