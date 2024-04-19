Taylor Swift'in yeni albümünün sızdırılmasına hayran tepkisi
Taylor Swift'in yeni albümü 'The Tortured Poets Department', yayın tarihinden önce internete sızdırıldı. Sanatçının sadık hayranları, sızmanın etkilerini en aza indirmek için önlem aldı
Taylor Swift'in hayranlarının merakla beklediği albümü 'The Tortured Poets Department' bugün çıktı.
34 yaşındaki ABD'li şarkıcı, yeni albüm müjdesini, şubat ayında katıldığı Grammy Ödülleri gecesinde vermişti.
'The Tortured Poets Department', Taylor Swift'in 11'inci albüm çalışması.
HAYRANLARI ÇILGINA DÖNDÜ
Ancak Taylor Swift'in bu gece yarısından itibaren yayınlanması beklenen 17 şarkılık yeni albümü 'The Tortured Poets Departmant'ın dün internete sızdırılması bazı hayranlarını çılgına çevirdi. Swift hayranları, X'te ortaya çıkan sızıntıyı insanların bulmasını engellemek için siteyi sahte bağlantılarla doldurdu.
Bir sosyal medya kullanıcısı; "Gerçek bir Taylor Swift hayranıysanız ve sızıntıyı dinlemiyorsanız elinizi kaldırın" diye yazarken; bir başkası; "İnsanların bunun sadece hayran olmakla ilgili olmadığını anlaması gerekiyor. Bu, başkalarının sıkı çalışmalarına saygı duymakla ilgili" diye yorum yaptı.
Bir X kullanıcısı; "O ve ekibi bu albümün çıkışını o kadar titizlikle planladılar ve çalıştılar ki, saygısızlık etmeyin ve bunu başkaları için de mahvetmeyin" derken, albümün tamamını cuma günü dinlemek için beklemek ve "gerçekten ilk dinleme deneyimini yaşamak" istediklerini söyleyenler çoğunluktaydı.
Bır kısım hayranları, X'te yayılan parçaların yapay zeka tarafından oluşturulmuş sahte şarkılar olabileceğini tahmin etti, ancak çevrimiçi olarak paylaşılan bazı yapay zeka parçaların daha eski, daha az bilinen Swift şarkıları olduğu ortaya çıktı.
Son albümü, 'İşkence Gören Şairler Bölümü' olarak Türkçeye çevrilebilen Taylor Swift'in hayranları, bu ismin eski sevgilisi Joe Alwyn'i hedef aldığı yönünde spekülasyon yaptı. Bu haftanın başlarında Swift, X'te albümden şarkı sözlerini paylaşırken de İngiliz oyuncuya gönderme yapıyormuş gibi göründü. Dolayısıyla albüm, hayranları açısından daha da büyük bir merak konusu oldu.
Ayrıca yeni bir albümün gelişi, ünlü şarkıcının bu yaz Avrupa'yı kasıp kavurması beklenen, gişe rekorları kıran Eras adlı turnesine eklenecek yeni şarkılar anlamına geliyordu.
Albümün yayınlanmasından saatler önce Taylor Swift, albümün baş teklisinin rapçi Post Malone'un yer aldığı 'Fortnight' olacağını açıkladı.
DAHA ÖNCE DE SIZDIRILMIŞTI
Bu, Taylor Swift'in Ekim 2022'deki Midnights albümünden bu yana tamamen yeni içerikten oluşan ilk albümü.
Anti-Hero, Bejeweled ve Karma gibi sevilen şarkılarının yer aldığı 'Midnights' da yayınlanma tarihinden önce internete sızdırılmıştı. Ancak sızıntı Swift'in ticari beklentilerine zarar vermemiş ve albüm ABD'deki ilk haftasında 1,6 milyon kopya satmıştı.