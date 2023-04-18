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Taylor Swift, William Shakespeare ile karşılaştırıldı: O gerçek bir şair

Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, Rönesans dönemi şairi William Shakespeare ile kıyaslandı. Shakespeare uzmanı Jonathan Bate, Swift için "gerçek bir şair" ifadesini kullandı

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  • Taylor Swift, William Shakespeare ile karşılaştırıldı: O gerçek bir şair - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz yıl çıkardığı 'Midnights' albümü ile ses getiren Taylor Swift, şu aralar çıktığı dünya turnesiyle gündemde. Şarkılarını kendisi yazan Swift, Rönesans döneminin ve tüm zamanların en önemli şair ve yazarlarından biri olan William Shakespeare ile kıyaslandı.
  • Taylor Swift, William Shakespeare ile karşılaştırıldı: O gerçek bir şair - Magazin haberleri

    "KALİTELİ BİR ŞOV YILDIZINDAN FAZLASI"

    The Sunday Times'a "Taylor Swift Neden Bir Edebiyat Devi?" başlıklı bir yazı hazırlayan Jonathan Bate, Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift'in "gerçek bir şair" olduğunu söyledi.

    Eskiden Warwick Üniversitesi'nde uzmanlık alanı Shakespeare olan Jonathan Bate, Taylor Swift'in "kaliteli bir şov yıldızından fazlası" olduğunu dile getirdi.
  • Taylor Swift, William Shakespeare ile karşılaştırıldı: O gerçek bir şair - Magazin haberleri

    Taylor Swift'in konserine giden uzman, hayatının en iyi gecelerinden birini yaşadığını ve Swift'in "edebi bir duyarlılığı" bulunduğunu söyledi.
  • Taylor Swift, William Shakespeare ile karşılaştırıldı: O gerçek bir şair - Magazin haberleri

    "TAYLOR SWIFT GERÇEK BİR ŞAİR"

    Shakespeare uzmanı Jonathan Bate, "Çoğu kadınlardan oluşan coşkulu izleyicilerin birçoğunun ezbere biliyormuş gibi göründüğü şarkı sözlerini dinlerken, ilk kez 15 yıl önce aklıma gelen bir düşünceyi doğruladım: Bu sadece kaliteli bir şov değil, Taylor Swift gerçek bir şair" dedi.
  • Taylor Swift, William Shakespeare ile karşılaştırıldı: O gerçek bir şair - Magazin haberleri

    Taylor Swift'in 'Love Story' şarkısında geçen "Sen Romeo'ydun, çakıl taşları atıyordun / Ve babam 'Juliet'ten uzak dur' dedi" sözlerini anımsayan Jonathan Bate, Shakespeare ile Swift ile arasında ilk kez o zaman bir bağlantı olduğunu düşündüğünü söyledi.
  • Taylor Swift, William Shakespeare ile karşılaştırıldı: O gerçek bir şair - Magazin haberleri

    Jonathan Bate, Taylor Swift'in şarkı sözlerinde Ernest Hemingway, Robert Frost ve Emily Dickinson'a da gönderme yaptığı kısımlara dikkat çekti.

    Fotoğraflar: AP, Avalon

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