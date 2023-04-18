Geçtiğimiz yıl çıkardığı 'Midnights' albümü ile ses getiren Taylor Swift, şu aralar çıktığı dünya turnesiyle gündemde. Şarkılarını kendisi yazan Swift, Rönesans döneminin ve tüm zamanların en önemli şair ve yazarlarından biri olan William Shakespeare ile kıyaslandı.