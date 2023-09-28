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        Haberler Gündem Politika TBMM Başkanı Numar Kurtulmuş'tan Rum temsilciye sert tepki - Haberler

        TBMM Başkanı Numar Kurtulmuş'tan Rum temsilciye sert tepki

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda, "Türkiye'nin Kıbrıs'ta, Azerbaycan'ın ise Karabağ'da işgalci olduğunu" iddia eden Rum temsilciye sert tepki gösterdi

        Fevzi Çakır
        fcakir@haberturk.com
        Giriş: 28.09.2023 - 17:42 Güncelleme: 28.09.2023 - 17:45
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        Kurtulmuş'tan Rum temsilciye sert tepki
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        Kurtulmuş, kendisinden önce kürsüye gelen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou’nun “Türkleri işgalci” olarak iddia ettiği gerçek dışı sözlerine ilişkin, “Eğer Kıbrıs konusuna gelirsek. Kıbrıs’ta bir işgal vardır, doğru. Kıbrıs’taki işgalci Türkiye değil, 1960’ta kurulmuş yasal Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ortadan kaldıran, Cumhuriyet’i işgal eden Rum tarafının işgalidir. Enosis yanlısı olan grupların Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmasına tabii ki Türkiye, garantör bir ülke olarak seyirci kalamazdı ve seyirci kalmadı.” ifadesini kullandı.

        AZERBAYCAN’IN KARABAĞ ZAFERİ

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        Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi’ne ilişkin, “Ermenistan’ın Karabağ’ı 33 yıl süren işgalinin karşısında Azerbaycan’ın kendi topraklarını kurtarma konusunda gösterdiği hassasiyeti anlıyor takdir ediyor ve sonuna kadar destekliyoruz.” diyen

        Kurtulmuş, 33 yıllık işgale karşı uluslararası bütün girişimlerin çaresiz kalması sonucunda Azerbaycan’a başka yol bırakılmadığını ve 44 gün süren bir savaşla Karabağ’ın kurtarıldığını aktardı.

        “Karabağ, kıyamete kadar Azerbaycan toprağı olarak, Azerbaycan halkının elinde olacaktır.” ifadesini kullanan Kurtulmuş, “burasının bir işgal değil, bir halkın kendi toprağını kurtarması” olduğunun altını çizdi.

        Azerbaycan, Türkiye, Rusya, İran, Ermenistan ve Gürcistan’ın yer aldığı altılı ittifakın Kafkaslarda kurmaya çalıştığı barışın, bazıları tarafından zedelenmeye, ortadan kaldırılmaya çalışıldığına dikkati çeken Kurtulmuş, “Karabağ’da Azerbaycan ve Ermenistan arasında sağlanacak barış, en başta bu iki ülke olmak üzere bütün bölge halklarının lehinedir.

        Zengezur Koridoru’nun açılması asla bir ülkenin inisiyatifine değil, bölge halklarının tamamının yararınadır ve öyle olmasını temenni ediyoruz.” dedi.

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