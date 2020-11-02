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TBMM'den koronavirüs tedbirleri açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine koronavirüs (Covid-19) ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 02-30 Kasım 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecektir.

TBMM'den koronavirüs tedbirleri açıklaması
DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine koronavirüs (Covid-19) ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 02-30 Kasım 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecektir.

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