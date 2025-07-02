TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, KKTC Cumhuriyet Meclisi heyetiyle görüştü

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Mecliste gerçekleşen görüşmede, haklı Kıbrıs davasını her zaman tanıtmaya devam edeceklerini ve bunu bir sorumluluk olarak gördüklerini söyledi.

Kıbrıs'ın milli meseleleri olduğunu ve her zamankinden daha kritik ve önemli hale geldiğini belirten Akar, bu mesele çerçevesinde her zaman Kıbrıslı kardeşlerinin yanında olduklarını ifade etti.

Akar, Kıbrıs'ın güvenlik ve savunma meselesine paralel olarak devam eden kalkınma meselesinin de çok önem arz ettiğine işaret ederek, bunun için gereken her şeyi yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Kıbrıs vatandaşlarına yönelik izolasyonun büyük bir haksızlık olduğunu dile getiren Akar, "Bunun bir an önce düzenlenmesi için her platformda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Takdir edersiniz ki, bu uzun soluklu bir iş. Biz Kıbrıslıyız, Kıbrıslı olmaya devam edeceğiz. Buna kimsenin şüphesi olmasın. 1974 Barış Harekatından sonra, barış sadece Kıbrıslı Türklere değil, Kıbrıs'taki herkese geldi. Bunun kıymetini bilmeleri lazım." diye konuştu.