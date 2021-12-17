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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para TCMB dünyada tek
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Merkez Bankası dünyada tek

Dün, Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14'e çekti. Aralık ayında şu ana kadar dünyada 54 ülkenin merkez bankası faiz kararı açıkladı. Bunların 13'ü faiz artırımına gitti, 40'ı ise faizi sabit bıraktı. İndirim yoluna giden tek ülke Türkiye oldu

TCMB dünyada tek
HABERTURK.COM

Merkez Bankası dün beklentilere paralel bir şekilde politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14'e çekti. Böylece Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) son 4 toplantıda toplam 500 baz puanlık faiz indirimine gitmiş oldu.

TCMB'nin bu kararıyla kasımda yüzde 21.31'e yükselen enflasyon ile politika faizi arasındaki makas açıldı. Son zamanlarda dünyada artan enflasyona karşı merkez bankalarının TCMB'den farklı bir yöntem izlediği görüldü.

Aralık ayında bugüne kadar dünya genelinde 54 merkez bankası faiz kararı açıkladı. Bunların 13'ü faiz artırımına gitti. 40 ülkede faiz sabit bırakıldı. Faiz indirimine giden tek ülke ise Türkiye oldu.

Aralık ayında faiz kararı açıklayan ülkeler:

Ülke Kasım (%) Aralık (%) Değişim (baz puan)
Türkiye 15 14 -100
İngiltere 0.1 0.25 15
Norveç 0.25 0.5 25
Macaristan 2.1 2.4 30
Ukrayna 8.5 9 50
Polonya 1.25 1.75 50
Peru 2 2.5 50
Meksika 5 5.5 50
Gürcistan 10 10.5 50
Ermenistan 7.25 7.75 50
Pakistan 8.75 9.75 100
Moldova 5.5 6.5 100
Şili 2.75 4 125
Brezilya 7.75 9.25 150
Zimbabve 60 60 0
Özbekistan 14 14 0
ABD 0.25 0.25 0
Tayvan 1.13 1.13 0
İsviçre -0.75 -0.75 0
ispanya 0 0 0
Slovenya 0 0 0
Slovakya 0 0 0
Sırbistan 1 1 0
Portekiz 0 0 0
Filipinler 2 2 0
Hollanda 0 0 0
Namibya 3.75 3.75 0
Mauritius 1.85 1.85 0
Malta 0 0 0
Lüksemburg 0 0 0
Litvanya 0 0 0
Letonya 0 0 0
Kazakistan 9.75 9.75 0
Japonya -0.1 -0.1 0
İtalya 0 0 0
İrlanda 0 0 0
Endonezya 3.5 3.5 0
Hindistan 4 4 0
Yunanistan 0 0 0
Almanya 0 0 0
Fransa 0 0 0
Finlandiya 0 0 0
Euro Bölgesi 0 0 0
Estonya 0 0 0
Mısır 8.25 8.25 0
Kıbrıs 0 0 0
Kosta Rika 0.75 0.75 0
Çin 3.85 3.85 0
Kanada 0.25 0.25 0
Bulgaristan 0 0 0
Botsvana 3.75 3.75 0
Belçika 0 0 0
Avusturya 0 0 0
Avustralya 0.1 0.1 0

Söz konusu faiz artırımlarından en dikkat çekeni İngiltere'den geldi.

İNGİLTERE'DE SIKILAŞMA

İngiltere Merkez Bankası enflasyonist baskıların artmasıyla politika faizini rekor düşük seviye olan yüzde 0.1'den yüzde 0.25'e yükseltti, varlık alım programını ise değiştirmeyerek 895 milyar sterlinde tuttu.

Açıklamada enflasyonun Nisan ayında yüzde 6 civarına yükselerek zirve yapacağı ve para politikasında bir miktar 'ılımlı sıkılaşma' olabileceği belirtildi.

Faiz artırımına giden bir başka Avrupa ülkesi ise Norveç oldu.

Norveç Merkez Bankası (NORGES) politika faiz oranını yüzde 0.25'ten yüzde 0.50'ye yükseltti. Piyasa beklentisi de faizde 25 baz puan artış olacağı yönündeydi. Karar Norveç'te tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 5.1 artması üzerine alındı.

BREZİLYA 9 AYDA 725 BAZ PUAN ARTIRDI

Aralık ayında şu ana kadar en yüksek faiz artırımına giden ülke ise Brezilya oldu. Brezilya Merkez Bankası (Selic), geçen hafta politika faizini 150 baz puan artırarak ve yüzde 9.25’e yükseltti.

Ekimde yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 10.7’ye yükseldiği ülkede merkez bankası, mart ayından bu yana geçen faizi toplamda 725 baz puan artırdı.

ÜST ÜSTE 5 ARTIRIM

Bir başka gelişmekte olan ekonomi Meksika'da da merkez bankası dün faiz artırımına gitti. Meksika Merkez Bankası, artan enflasyon sebebiyle politika faizi oranının yüzde 5'ten yüzde 5.50'ye çıkarttı. Böylece banka üst üste beşinci faiz artırımını gerçekleştirdi.

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