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        Haberler Gündem Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Güncel haberler

        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

        Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramada, 45 bin 200 makaron, 2 sigara doldurma makinesi, 427 gümrük kaçağı sigara, 33 kilogram nargile tütünü ve 10 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 18:26 Güncelleme: 14.07.2025 - 18:26
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        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
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        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Süleymanpaşa, Çerkezköy, Ergene ve Şarköy ilçelerinde belirlenen adres ve iş yerlerinde arama yapıldı.

        Aramada, 45 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 sigara doldurma makinesi, 427 gümrük kaçağı sigara, 33 kilogram nargile tütünü ve 10 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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