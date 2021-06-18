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Bir haftada 7 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli, cezaevinden izinli çıkmış

DHA

Bir haftada 7 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli, cezaevinden izinli çıkmış


Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'da, bir haftada 7 ayrı adresten hırsızlık yapan Ceyhan Kara, 200 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek yakalandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, hırsızlık suçundan kaldığı cezaevinden izinli çıktığı belirlenen Kara, tutuklandı.
Çorlu´da farklı mahallelerde son bir hafta içinde lokanta ve kafelerde 7 ayrı hırsızlık olayı yaşandı. Polis, iş yerleri ve bölgedeki 150 güvenlik kamerasındaki 200 saatlik görüntüyü inceleyip, şüphelinin Ceyhan Kara olduğunu belirledi. Kasalardan para ve bilgisayar çalarken görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan Kara, evinde yakalanıp gözaltına alındı.
Kara'nın, daha önce de hırsızlık suçundan tutuklandığı, kaldığı cezaevinden koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli çıktığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ceyhan Kara, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2021-06-18 14:24:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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