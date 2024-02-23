Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Tekirdağ'da fabrikaları ziyaret etti

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da fabrikaları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 16:19 Güncelleme: 23.02.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Tekirdağ'da fabrikaları ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da fabrikaları ziyaret etti.

        Kentteki programı kapsamında Çerkezköy ilçesine gelen Göktaş, Arçelik firmasının televizyon fabrikasına ziyarette bulundu.

        Fabrika yetkililerinden bilgi alan Göktaş, burada çalışan kadınlarla sohbet etti.

        Daha sonra Bros ve Bony çorap fabrikalarını ziyaret eden Göktaş, üretim tesisinde yetkililerden bilgi aldı. Göktaş, selam verdiği üretim bandında çalışan kadınlarla da özçekim yaptı.

        Kapaklı Belediyesini ziyaret eden Bakan Göktaş, Belediye Başkanı Mustafa Çetin ile bir süre çalışmalarına ilişkin görüştü. Göktaş, Atatürk Caddesi'ndeki esnafı dolaştı.

        Ziyaretlerde, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Gökhan Diktaş, Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin ve partililer yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        En kapsamlı 4 gün çalışma deneyinin sonuçları belli oldu
        En kapsamlı 4 gün çalışma deneyinin sonuçları belli oldu
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Kalıcı makyaj uygulamalarına dikkat!
        Kalıcı makyaj uygulamalarına dikkat!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!

        Benzer Haberler

        Eski TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin birçok konuda yalnız kalması anlamlıd...
        Eski TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'nin birçok konuda yalnız kalması anlamlıd...
        Bakan Göktaş: Erken yaşta ve zorla evliliklerin yoğun görüldüğü 28 ilde eyl...
        Bakan Göktaş: Erken yaşta ve zorla evliliklerin yoğun görüldüğü 28 ilde eyl...
        Tekirdağ'da 3,1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi
        Tekirdağ'da 3,1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi
        Tekirdağ'da "Gazze'de İnsanlık Krizi: Uluslararası Hukuk ve İnsanlık Sorunu...
        Tekirdağ'da "Gazze'de İnsanlık Krizi: Uluslararası Hukuk ve İnsanlık Sorunu...
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı