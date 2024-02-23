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        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çeşitli suçlardan aranması olan firari hükümlüler yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 11:39 Güncelleme: 23.02.2024 - 11:39
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çeşitli suçlardan aranması olan firari hükümlüler yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde aranması olan kişilere yönelik operasyon yaptı.

        Düzenlenen operasyonlarda "Kasten yaralama" suçundan 4 yıl, 2 ay kesilmiş hapis cezası bulunan B.Ç, "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası olan E.B ve "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay kesilmiş hapis cezası bulunan U.K. yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        - Kapaklı'da uyuşturucu operasyonu

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve sentetik hap ele geçirildi.

        Araç içerisinde bulunan Ö.K, G.B, ve F.B. gözaltına aldı.

        - Üzerinde sikke bulunan şüpheli yakalandı

        Saray ilçesinde üzerinde gümüş ve bakır sikke bulunan şüpheli yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Yuvalı Mahallesi'nde şüphe üzerine T.B'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında 12 adet gümüş ve bakır sikke ele geçirildi.

        T.B. hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

        - Boş arazide tabanca bulundu

        Çorlu ilçesinde boş bir araziye atılmış tabanca bulundu.

        Jandarma ekipleri, Önerler Mahallesi'nde yaptıkları kontrolde tabanca ve 9 adet mermi buldu.

        Silahın sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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