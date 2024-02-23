Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

Şarköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçe genelinde bazı ev ve iş yerlerinde arama yaptı.

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