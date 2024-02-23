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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 10:27 Güncelleme: 23.02.2024 - 10:27
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı gözaltına alındı.

        Şarköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçe genelinde bazı ev ve iş yerlerinde arama yaptı.

        Aramalarda, yeşil reçeteyle satılan 226 hap, 223 gram sentetik uyuşturucu, 16 gram esrar, 2 gram bonzai, 1 ruhsatsız tabanca, 25 mermi ve uçak savar mermisi ele geçirildi.

        Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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