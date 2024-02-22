Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        57'nci Alay şehitleri, sancak devir teslim töreni ile anıldı

        ÇANAKKALE Savaşları'nda destan yazan 57'nci Alay şehitleri, alayın sancağı Tekirdağ'da aldığı ilk gün olan 22 Şubat'ta sembolik sancak devir teslim töreniyle anıldı. Çanakkale Savaşları'nda tarih yazan 57'nci Alay'ın şehitleri, sancağı aldığı ilk gün olan 22 Şubat tarihi nedeniyle Tekirdağ'da düzenlenen sembolik sancak devir teslim töreniyle anıldı. Tarihi valilik önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunup, anıta çelenk sunuldu. Etkinliğe, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, gaziler ve vatandaşlar katıldı. 26, 27 ve 57'nci Alayları Yaşatma ve Araştırma Gönüllüleri Derneği Başkanı Hikmet Yılmaz, 57'nci Alay'ın sancağı aldığı gün nedeniyle sancak devir teslim töreninin 13'üncüsünü yaptıklarını söyledi. Yılmaz, Bildiğiniz gibi 1915 22 Şubat tarihinde, 22 günlük Tekirdağ serüveninin son hazırlıklarını bitirerek 19'uncu Fırkaya ve 19'uncu Fırka içerisinde kendi elleriyle yetiştirdiği, bilgisiyle donattığı, 57'nci Alaya bugün sancağını teslim ediyor Mustafa Kemal. Bugün bu sancak Filistin'de dahi yere düşmüyor, sancaktarımız Filistin'de şehit olacağını anladığı anda bir ağaç dalına sancağı asarak ruhunu teslim ediyor. Biz öyle bir alayın bugün sembolik yürüyüşçüleriyiz. Bugün o destanın aktarılması için, çocuklarımıza, öğrencilerimize, gelecek kuşaklara miras bırakmak için sizlerle her yıl 57'nci Alay adına 5 tane etkinlik düzenliyoruz. Düzenlemeye de devam edeceğiz" dedi. Konuşmaların ardından, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, sembolik 57'nci Alay sancağını, dernek başkanı Hikmet Yılmaz'a takdim etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 15:11 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        57'nci Alay şehitleri, sancak devir teslim töreni ile anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE Savaşları'nda destan yazan 57'nci Alay şehitleri, alayın sancağı Tekirdağ'da aldığı ilk gün olan 22 Şubat'ta sembolik sancak devir teslim töreniyle anıldı. Çanakkale Savaşları'nda tarih yazan 57'nci Alay'ın şehitleri, sancağı aldığı ilk gün olan 22 Şubat tarihi nedeniyle Tekirdağ'da düzenlenen sembolik sancak devir teslim töreniyle anıldı. Tarihi valilik önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunup, anıta çelenk sunuldu. Etkinliğe, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, gaziler ve vatandaşlar katıldı. 26, 27 ve 57'nci Alayları Yaşatma ve Araştırma Gönüllüleri Derneği Başkanı Hikmet Yılmaz, 57'nci Alay'ın sancağı aldığı gün nedeniyle sancak devir teslim töreninin 13'üncüsünü yaptıklarını söyledi. Yılmaz, Bildiğiniz gibi 1915 22 Şubat tarihinde, 22 günlük Tekirdağ serüveninin son hazırlıklarını bitirerek 19'uncu Fırkaya ve 19'uncu Fırka içerisinde kendi elleriyle yetiştirdiği, bilgisiyle donattığı, 57'nci Alaya bugün sancağını teslim ediyor Mustafa Kemal. Bugün bu sancak Filistin'de dahi yere düşmüyor, sancaktarımız Filistin'de şehit olacağını anladığı anda bir ağaç dalına sancağı asarak ruhunu teslim ediyor. Biz öyle bir alayın bugün sembolik yürüyüşçüleriyiz. Bugün o destanın aktarılması için, çocuklarımıza, öğrencilerimize, gelecek kuşaklara miras bırakmak için sizlerle her yıl 57'nci Alay adına 5 tane etkinlik düzenliyoruz. Düzenlemeye de devam edeceğiz" dedi. Konuşmaların ardından, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, sembolik 57'nci Alay sancağını, dernek başkanı Hikmet Yılmaz'a takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        "Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da devam edecek"
        "Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da devam edecek"
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Polat çifti için yeni iddianame!
        Polat çifti için yeni iddianame!
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        Kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada! Hastalığa yakalanan kadınların yüzde 16’sı hiç sigara içmemiş
        Kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada! Hastalığa yakalanan kadınların yüzde 16’sı hiç sigara içmemiş
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        MSB'den Somali, Bulgaristan ve Avrupa Gökyüzü Kalkanı açıklaması
        MSB'den Somali, Bulgaristan ve Avrupa Gökyüzü Kalkanı açıklaması
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        Taksiden sonra TIR kaldırıma çıktı!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da 57. Alay temsili sancak devir teslim töreni düzenledi
        Tekirdağ'da 57. Alay temsili sancak devir teslim töreni düzenledi
        Çiflikten araçlarla uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama
        Çiflikten araçlarla uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Satrancın minik ustası, kısa sürede elde ettiği başarıyı Avrupa'da tescille...
        Satrancın minik ustası, kısa sürede elde ettiği başarıyı Avrupa'da tescille...
        Tekirdağ'da öğrencilere KADES uygulaması hakkında bilgi verildi
        Tekirdağ'da öğrencilere KADES uygulaması hakkında bilgi verildi