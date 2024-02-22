57'nci Alay şehitleri, sancak devir teslim töreni ile anıldı ÇANAKKALE Savaşları'nda destan yazan 57'nci Alay şehitleri, alayın sancağı Tekirdağ'da aldığı ilk gün olan 22 Şubat'ta sembolik sancak devir teslim töreniyle anıldı. Çanakkale Savaşları'nda tarih yazan 57'nci Alay'ın şehitleri, sancağı aldığı ilk gün olan 22 Şubat tarihi nedeniyle Tekirdağ'da düzenlenen sembolik sancak devir teslim töreniyle anıldı. Tarihi valilik önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunup, anıta çelenk sunuldu. Etkinliğe, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, gaziler ve vatandaşlar katıldı. 26, 27 ve 57'nci Alayları Yaşatma ve Araştırma Gönüllüleri Derneği Başkanı Hikmet Yılmaz, 57'nci Alay'ın sancağı aldığı gün nedeniyle sancak devir teslim töreninin 13'üncüsünü yaptıklarını söyledi. Yılmaz, Bildiğiniz gibi 1915 22 Şubat tarihinde, 22 günlük Tekirdağ serüveninin son hazırlıklarını bitirerek 19'uncu Fırkaya ve 19'uncu Fırka içerisinde kendi elleriyle yetiştirdiği, bilgisiyle donattığı, 57'nci Alaya bugün sancağını teslim ediyor Mustafa Kemal. Bugün bu sancak Filistin'de dahi yere düşmüyor, sancaktarımız Filistin'de şehit olacağını anladığı anda bir ağaç dalına sancağı asarak ruhunu teslim ediyor. Biz öyle bir alayın bugün sembolik yürüyüşçüleriyiz. Bugün o destanın aktarılması için, çocuklarımıza, öğrencilerimize, gelecek kuşaklara miras bırakmak için sizlerle her yıl 57'nci Alay adına 5 tane etkinlik düzenliyoruz. Düzenlemeye de devam edeceğiz" dedi. Konuşmaların ardından, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, sembolik 57'nci Alay sancağını, dernek başkanı Hikmet Yılmaz'a takdim etti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.02.2024 - 15:11 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:16 facebook

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