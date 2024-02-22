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        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çukura düşen işçi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 11:29 Güncelleme: 22.02.2024 - 11:31
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çukura düşen işçi hafif yaralandı.

        Rumeli Mahallesi Emirgan Caddesi üzerinde, bir apartmanın otoparkında yapılan izolasyon çalışması sırada, H.B, 2 metre derinliğindeki çukura düştü.

        Hafif yaralanan H.B. sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        - Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarıkılıçlı Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Ekipler, bölgede yaptıkları denetimde kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

        Bölgede 2 dedektör ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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