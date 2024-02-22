Tekirdağ'da asayiş
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çukura düşen işçi hafif yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çukura düşen işçi hafif yaralandı.
Rumeli Mahallesi Emirgan Caddesi üzerinde, bir apartmanın otoparkında yapılan izolasyon çalışması sırada, H.B, 2 metre derinliğindeki çukura düştü.
Hafif yaralanan H.B. sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarıkılıçlı Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Ekipler, bölgede yaptıkları denetimde kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Bölgede 2 dedektör ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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