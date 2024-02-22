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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 10:02 Güncelleme: 22.02.2024 - 10:38
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Muratlı ilçesinde bazı adreslerde arama yaptı.

        Aramalarda 70 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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